Abel Caballero, alcalde de Vigo i president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies / @EP

El finançament autonòmic està sent un dels actors més importants després dels resultats de les passades eleccions generals del 23 de juliol passat. Més enllà de les 17 comunitats autònomes , al tauler polític i econòmic hi apareix un nou element que no s'havia tingut en compte en un primer moment, però que també està demanant la seva porció de pastís: les entitats locals.

Els més de 8.000 ajuntaments espanyols , que han estat reconeguts per la seva bona gestió de recursos i tenen el menor nivell de deute acumulat a nivell administratiu, estan tractant de posar al centre del debat públic una qüestió que ha estat relegada durant molt de temps: la millora del sistema de finançament local.

Les localitats que formen part de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) fa anys que reclamen el que es coneix com " segona descentralització de competències ", un pas administratiu que encara no s'ha dut a terme i que els permetria tenir més autonomia a canvi d'assumir certes funcions que actualment estan a les mans de les comunitats autònomes o l'administració central. Amb aquesta mesura, busquen enfortir la seva capacitat de decisió i gestió, permetent un desenvolupament més eficient i proper a les necessitats dels ciutadans.

La FEMP, sota la presidència de l'alcalde de Vigo, Abel Caballero , té previst votar al setembre la formació d'un nou òrgan de govern, una vegada s'hagin constituït els diferents ajuntaments del país després de les eleccions del 28 de maig. En aquesta votació se sotmetran a revisió i debat fins a 258 propostes que definiran el full de ruta del municipalisme per als propers quatre anys. Entre les primeres propostes destaquen les relacionades amb la reforma del marc fiscal de les entitats locals. L'objectiu és fer canvis que permetin una gestió més efectiva i justa en matèria fiscal per als municipis.

L'última reforma del finançament local va tenir lloc el 2022. Per dur a terme una nova reforma, proposen començar per delimitar les funcions i les competències de les entitats locals.

L'agrupació de municipis considera essencial millorar tant el sistema de finançament local com el sistema tributari local per assegurar el compliment efectiu del principi de suficiència financera i establir un model coherent a tot el sector públic.

Per aconseguir això, proposen mesures com ara la modificació del règim tributari aplicat a empreses de gas, electricitat o telecomunicacions, de manera que els ajuntaments rebin ingressos proporcionals als beneficis generats per l'aprofitament del domini públic local.

La comissió de governs locals de la FEMP, encarregada d'elevar aquestes propostes a votació, advoca per un nou model fiscal per a les localitats que sigui revisat cada cinc anys i que estigui basat en principis de lleialtat institucional, transparència, autonomia, col·laboració i cooperació interadministrativa , i adaptació normativa a la realitat social, jurídica, econòmica i institucional.

Amb aquestes mesures, busquen garantir un finançament adequat i sostenible per als municipis, fomentant així un desenvolupament equitatiu i eficient a tot el territori.

PROPOSTES CONTRA LA DESPOBLACIÓ, ENTRE UNS ALTRES



Les propostes de l‟agrupació de municipis inclouen diverses mesures. En primer lloc, suggereixen reemplaçar el valor cadastral per un valor de referència als impostos locals. També sol·liciten que l'Estat compensi les pèrdues de recaptació a causa d'una fallada judicial que redueix els ingressos de les plusvàlues.

A més, proposen augmentar els ingressos dels pobles en risc de despoblació i revisar la restricció a l'endeutament, imposada pel llavors ministre Cristóbal Montoro per controlar el deute dels municipis després de la crisi del 2008.

En termes de "lleialtat institucional", els municipis demanen a les autonomies que paguin els seus deutes pendents derivats de la implantació de nous serveis municipals . Aquests serveis representen una despesa per als ajuntaments sense tenir ingressos associats.

També exigeixen rebre una part dels impostos recaptats per les comunitats autònomes, en lloc d'actuar simplement com a recaptadors d'aquests impostos. Així mateix, demanen que els fons europeus destinats als municipis siguin canalitzats directament fins als ajuntaments, sense passar per una administració intermèdia. Amb aquestes propostes, busquen enfortir l'autonomia financera dels municipis i assegurar que els recursos arribin directament a les localitats per abordar les necessitats i els projectes específics.