Seu del BCE / @EP

El Banc Central Europeu (BCE) confia que la taxa d'inflació de la zona euro es moderarà significativament cap a finals d'any, una vegada revertit l'impacte de la pujada dels preus de l'energia, mentre que confia que la taxa subjacent hagi tocat sostre a la primera meitat del 2023.

"El que tenim a les nostres projeccions és que la inflació hauria de baixar força més endavant aquest any", ha assenyalat l'economista en cap del BCE, Philip Lane en una entrevista publicada pel banc central, encara que l'economista irlandès ha admès que la tornada a l'objectiu del 2% "està programat essencialment per al 2025".

En qualsevol cas, l'executiu del BCE ha subratllat que, si bé la inflació pot pujar i baixar per factors globals, el BCE no es pot asseure passivament i acceptar que la inflació continuarà sent massa alta o massa baixa. "Hem d'actuar" , ha sentenciat.

D'altra banda, en un article del proper butlletí del BCE, els economistes de la institució apunten que la majoria de mesures mostren signes de relaxació de la inflació, tot i que la taxa subjacent continua sent alta.

Tot i això, destaquen que les dades sobre inflació subjacent mitjana i mitjana suggereixen que "probablement va assolir el seu punt màxim en la primera meitat del 2023", encara que reconeixen que encara hi ha un alt grau d'incertesa sobre això.

La taxa d'inflació interanual de la zona euro va retrocedir dues dècimes al juliol en comparació del mes anterior, arribant així al 5,3%, fet que suposa el menor encariment dels preus des del gener del 2022.

Tot i això, en excloure del càlcul l'impacte de l'energia, els aliments, l'alcohol i el tabac, la taxa subjacent d'inflació es va mantenir estable en el 5,5% i va superar per primera vegada la taxa general des del febrer del 2021.