Foto: La Paeria

L’Ajuntament de Lleida rebrà un total de 979.662,34 € pel projecte ‘Compra a Lleida’ que té com objectiu desenvolupar inversions físiques i digitals per a potenciar el turisme de compres i incrementar, entre altres, les despeses que es fan a la ciutat. L’aportació econòmica arriba de la convocatòria per enfortir l’activitat comercial a zones turístiques del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern, finançat amb els fons europeus #NextGenerationEU.

La Paeria i Turisme de Lleida, ens de promoció turística municipal, han dut a terme des del 2017 diferents projectes i plans estratègics sectorials per a diversificar l’oferta turística de la ciutat i assolir la qualificació de Destinació Turística Intel·ligent (DTI). El Pla Estratègic de Turisme de Lleida 2022 – 2025 preveu que la despesa per persona a la ciutat s’incrementi un 15% i se situï per damunt dels 200 euros per persona i dia.

Amb el projecte ‘Compra a Lleida’ es pretenen, a través d’onze actuacions, diversos objectius: millorar urbanísticament un dels principals eixos de la ciutat, la Rambla de Ferran, reforçar el seu perfil comercial, implementar i integrar a l’eina Turisme360º un sistema d’intel·ligència de negocis amb la finalitat de conèixer els perfils de consum de les persones que visiten Lleida i planificar les conseqüents actuacions, millorar la comunicació en línia i al moment amb els visitants a partir de l’explotació del sistema de senyalització turística intel·ligent i reforçar la gestió publicoprivada de les zones comercials de la ciutat de Lleida a partir de la definició i desenvolupament de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).

El cost del projecte és de 1.240.000 euros i l’ajuda que s’ha concedit és el màxim que contemplava la convocatòria, el 80% respecte del pressupost.

A través del projecte, es generaran actuacions, finançades de forma privada i/o susceptibles de rebre altres fons públics, en els àmbits de digitalització del sector comercial, sostenibilitat i economia circular. A més, millora i potenciar el sector comercial amb una Pla d’Impuls per a la Transformació Digital (PITD) i la implantació d’un sistema d’aparcament intel·ligent per a transportistes en zones de càrrega i descàrrega.

‘Compra a Lleida’ comporta la creació d’una mesa per a impulsar la sostenibilitat al sector turístic i comercial de Lleida i també formar als agents implicats d’ambdós sectors per a generar solucions innovadores i sostenibles per experiències directes a les Smart Cities. I finalment, es crearà una comunitat energètica per a oferir subministrament compartit als establiments comercials de les principals zones turístiques de Lleida.

S’estima que totes aquestes actuacions repercutiran positivament sobre el 94,16% del comerç de Lleida, això són, segons dades del Cens d’Activitats Socioeconòmiques de Lleida (2022) 1758 comerços del total de 1867.

En clau turística, Turisme de Lleida treballa en l’objectiu de convertir la ciutat en un producte cultural innovador i intel·ligent vinculat a la gastronomia sostenible de l’Horta. Un producte que funcioni com un espai aglutinador de descobriment de l’entorn fomentat en noves pautes de mobilitat i que estructuri l’oferta turística de valor segmentada per públics, atractiva, competitiva basada en un model 4D (despesa, diversificació, descongestió i desestacionalització) i 4S (segur, saludable, singular i sostenible) que afavoreixi la creació d’imatge i el posicionament en els mercats.

Una estratègia dirigida, essencialment, als fragments sociodemogràfics de famílies, parelles sense fills, sèniors i turisme inclusiu. I que a nivell de segments motivacionals, es fixa com a objectiu les vacances culturals, el turisme gastronòmic, l’enoturisme curiós, el cicloturisme slow, ecoviatgers, compres i MICE (turisme de negocis).

El projecte ‘Compra a Lleida’ permetrà complementar la transició cap a DTI amb actuacions d’alt impacte que posaran en valor el gran patrimoni històric i arquitectònica de Lleida. També el seu patrimoni natural i agrari. De manera que es generi un gran impacte als sector econòmics de la ciutat, fonamentalment, en el sector comercial.