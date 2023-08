Seu de Naturgy / @EP

Naturgy desemborsarà aquest dilluns un pagament de 485 milions d'euros entre els seus accionistes per abonar un dividend a compte de 0,5 euros per acció amb càrrec als resultats de l'exercici 2023, tal com va aprovar el consell d'administració del grup energètic aquest passat mes de juliol.

Aquest import de 0,5 euros per títol és un 66% superior als 0,30 euros que la companyia va pagar el 2022 als seus accionistes en el primer dividend a compte.

El consell de l'energètica també va aprovar un nou compromís de dividend, per al període 2023-2025 d'almenys 1,4 euros/acció, subjecte al manteniment del rating creditici de S&P de 'BBB'.

Aquest nou sòl és consistent amb el 'payout' mitjana del 85% compromès en anterior 'full de ruta' que va presentar el juliol 2021. En base als preus actuals de l'acció, això suposa una rendibilitat superior al 5% i compensa els milers d?accionistes de la companyia la pujada dels costos per tipus d?interès i inflació.

El dividend se seguirà pagant en tres trams, amb un primer abonament de 0,5 euros el primer semestre --en aquest cas aquest 7 d'agost--, un altre de 0,5 euros el tercer trimestre i un altre de 0,4 euros després de la junta general d?accionistes.

MÉS DE 400 MILIONS PER CRITERIA, CVC, GIP I IFM

Naturgy compta com a principals accionistes amb Criteria, el hòlding de La Caixa , que és el primer accionista amb el 26,7% del capital, seguit dels fons CVC (20,7%), GIP (20,6%) i IFM ( 14,5%).

D'aquesta manera, el braç inversor de La Caixa percebrà gairebé 130 milions d'euros en concepte d'aquest primer dividend a compte de l'any, mentre CVC rebrà uns 100,4 milions d'euros, GIP gairebé 100 milions d'euros i IFM més de 70 ,3 milions d'euros.

L'augment del dividend del grup aquests propers anys es complementarà amb un pla d'inversions que assoliran els 9.900 milions d'euros en el període 2023-2025. El 61% es destinarà al desenvolupament de renovables i el 28% al negoci de xarxes.

Així, en els cinc anys de vigència del pla, el grup presidit per Francisco Reynés preveu fer inversions per un volum de 13.200 milions. Aquesta xifra és el doble dels 6.600 milions d'euros amb què es retribuirà els accionistes del grup en el mateix període.

Les inversions en generació renovable confirmen el compromís estratègic de Naturgy per assolir una solució equilibrada al trilema energètic: contribuir a la descarbonització de l'economia, assegurar la seguretat de subministrament i mantenir un preu assequible de l'energia per a tots els consumidors.

Segons l'actualització del pla estratègic 2021-2025 comunicada pel grup aquest mes de juliol, la capacitat de generació renovable de Naturgy suposarà un 50% del total del grup el 2025 en assolir els 10 gigawatts (GW).