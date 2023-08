Andrea Martín va posar en marxa el seu negoci Splash Baby Spa amb un microcrèdit de MicroBank. Foto: CaixaBank

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha dedicat 634 milions d'euros al finançament de projectes que generen un impacte social positiu el primer semestre del 2023, fet que suposa un increment de l'11% respecte al mateix període de l'any anterior. El nombre d'operacions, per part seva, se situa en 62.463, un 12% més.

La línia d'activitat de MicroBank que va experimentar un creixement més gran va ser l'encarregada de la concessió de microcrèdits a emprenedors i microempreses, amb un total de 9.634 operacions en els sis primers mesos de l'any, cosa que representa un 31,3% més. En volum de finançament, MicroBank va contribuir amb 126,79 milions d'euros a la recuperació del teixit empresarial, fet que suposa una alça del 31,6% respecte al mateix semestre del 2022. L'import mitjà dels microcrèdits a negocis es va situar als 13.161 euros fins al juny.

Un altre dels pilars de l'activitat de MicroBank, els microcrèdits a famílies amb pocs recursos dirigits a cobrir necessitats bàsiques, es va saldar amb la formalització de 49.845 operacions, un 9,2% més que el mateix període de l'any anterior.

El volum de finançament en aquest capítol ha pujat a 376,48 milions d'euros, fet que suposa un augment del 7%. Aquesta tendència a l'alça ja es va iniciar el 2021, en part com a conseqüència de la recuperació del consum familiar. L'import mitjà dels microcrèdits a famílies entre el gener i el juny del 2023 es va situar en 7.553 euros, pràcticament la mateixa dada que el primer semestre del 2022.

Per la seva banda, el finançament adreçat a sectors amb impacte social, enfocat a projectes de l'economia social, l'educació i la innovació, entre d'altres, va ajudar a materialitzar 2.984 iniciatives a Espanya –un 6,5% més– fruit d'atorgar finançament per un valor global de 131,12 milions d'euros, import que representa un augment del 7,1% en relació amb els primers sis mesos de l'any anterior.

“El balanç del primer semestre reflecteix que MicroBank segueix avançant fermament cap a la consecució dels objectius del seu Pla Estratègic 2022-2024, ja que ja ha arribat pràcticament a la meitat d'aquesta meta, que preveu concedir un total de 3.500 milions d'euros en finançament amb impacte social, un 36% més que a l'anterior”, explica Juan Carlos Gallego, president de MicroBank.

Per la seva banda, Cristina González, directora general de MicroBank, destaca que, una vegada més, “l'entitat demostra que és capaç d'adaptar-se al context econòmic i social del moment, per la qual cosa, fidel al propòsit com a banc social de CaixaBank, posa l'accent als col·lectius que més ho necessiten”.

BANCA SOSTENIBLE

MicroBank dóna resposta a diferents segments de població les necessitats financeres dels quals no estan prou cobertes. Té un paper determinant al Pla de Banca Sostenible, integrat dins del Pla Estratègic de CaixaBank, en què té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank dóna suport al banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'extensa xarxa comercial de CaixaBank per posar a disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

En la concessió dels microcrèdits, col·laboren a més de manera activa més de 290 entitats a tot Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i fer un seguiment dels projectes.

Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Són el Fons Europeu d'Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversions (BEI).