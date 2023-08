Catalunya press caixabank dayone

CaixaBank reforça el desplegament territorial de la seva divisió DayOne per donar cobertura a les empreses tecnològiques innovadores del territori espanyol amb equips d'especialistes en l'acompanyament a start-ups, scale-ups i inversors.

A mesura que a Espanya ha anat creixent l'ecosistema emprenedor i s'ha incrementat la creació de start-ups i scale-ups, l'equip d'experts en l'atenció a aquest segment de clients ha anat ampliant la seva presència territorial. Actualment, CaixaBank compta amb sis centres DayOne, situats a Barcelona, Madrid, València, Saragossa, Màlaga i Bilbao. En ells, a més d'assessorament financer, s'ofereix als emprenedors un espai obert per a l'acompanyament en el desenvolupament del seu projecte, amb accés inclòs a activitats de formació i networking. DayOne també disposa d'una línia de serveis dirigida a inversors interessats a destinar fons a empreses innovadores en les seves fases inicials.

En aquests centres, DayOne compta també amb equips que donen servei a carteres de clients situades en altres comunitats autònomes. Amb aquesta fórmula, el 2022 es va donar servei a Múrcia i, durant aquest any, s'ha ampliat el servei a Castella i Lleó, Canàries, Sevilla, Catalunya i Galícia.

Transcorreguts cinc anys des de la seva creació, a finals de 2017, DayOne compta amb un equip de 35 professionals i ja cobreix i presta serveis especialitzats en 14 comunitats autònomes: Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana, Múrcia, Aragó, Navarra, La Rioja, Andalusia, País Basc, Galícia, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó i Canàries.

En tot aquest temps d'activitat, la divisió ha multiplicat per sis la seva cartera de clients i s'ha consolidat com a partner financer de l'economia de la innovació. Un 76% de les empreses clients de DayOne es van fundar després del 2011 i un 59% té una trajectòria de menys de 7 anys.

RELACIÓ AMB L'ECOSISTEMA EMPRENEDOR

DayOne té la vocació d'acompanyar a totes les empreses de base tecnològica, de ràpid desenvolupament i àmbit d'actuació global que realitzen activitats de valor afegit. A través d'aquesta divisió, l'entitat innova la manera de relacionar-se amb tots els agents que formen l'ecosistema de les start-ups, scale-ups i els seus inversors, acostant-se a les seves inquietuds, necessitats i velocitat de desenvolupament.

Tot això, recolzat en cinc elements clau que s'han desenvolupat per donar un servei adaptat a aquest segment: DayOne hubs (centres que són un punt de trobada del talent i el capital), financial managers (professionals que coneixen la realitat de la indústria i les seves necessitats), solucions especialitzades (construcció de nous productes i serveis financers adequats a les necessitats dels agents de l'ecosistema), relació bancària (desenvolupament de relacions i connexions entre els principals agents i corporates de l'ecosistema de la innovació) i programes d'emprenedoria (foment de l'actitud emprenedora de base tecnològica amb els Premis EmprènXXI i altres iniciatives).

Per contribuir al desenvolupament de joves empreses innovadores amb alt potencial de creixement, l'entitat llança cada any des de la seva creació el 2007 els Premis EmprènXXI. Aquests guardons s’han convertit en un reconeixement consolidat en el territori i de referència per a start-ups d'Espanya i Portugal. A més, compta amb iniciatives vinculades a aquests guardons com els DayOne Innovation Summits, DayOne Open Innovation Programs, Investor's Day i la Comunitat AlumniXXI, que engloba la comunitat de les empreses guanyadores al llarg de tota la història dels premis.

La nova edició dels Premis EmprènXXI s'obrirà a finals d'octubre en el marc del València Digital Summit. A més, CaixaBank DayOne estarà present en els principals esdeveniments de l'ecosistema amb l'objectiu d'impulsar la connexió amb els seus clients, l'ecosistema emprenedor i inversor dels territoris on té presència. En aquest sentit, participarà de manera activa en diferents esdeveniments de referència, com són: Startup Olé, Valencia Digital Summit, Canarias Destino Startup, Patents Week Gran Canaria, South Summit o 4YFN, entre d'altres.