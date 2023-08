Catalunyapress jubilaciotemor

El 70% dels espanyols admet que els genera inquietud no poder-se permetre una jubilació folgada , un percentatge que se situa vuit punts per sobre de la mitjana europea (62%), segons recull l' Informe Europeu de Pagaments de Consumidors publicat per Intrum.

D'acord amb l'informe, Espanya se situa entre els 10 països més preocupats sobre la seva jubilació, en una llista encapçalada per Portugal (79%), i per sobre de França (60%), Alemanya (58%), el Regne Unit (57 %) o Itàlia (55%).

L'informe realitzat revela que un 73% dels enquestats a Espanya tem que la inflació redueixi els estalvis en efectiu, un percentatge de resposta que es troba dos punts per sobre de la mitjana europea (71%).

L'IMPACTE DE LA INFLACIÓ

"En els últims mesos, l'augment generalitzat dels preus també ha portat a un encariment de la vida quotidiana que, moltes vegades, es tradueix en un estrès financer més gran per als ciutadans", s'assenyala a l'estudi.

En aquest sentit, més de la meitat (51%) dels enquestats per a l'informe a Espanya indica que la preocupació que li provoca l'increment del cost de les factures té un efecte negatiu en el benestar financer. Aquest percentatge es troba 10 punts per sobre del registrat el 2021, cosa que reflectiria que la població cada vegada presta més atenció a aquest aspecte.

Tot i això, el percentatge espanyol se situa 7 punts per sota de la mitjana europea (58%). L'informe realitzat per Intrum assenyala que, dels 24 països analitzats, Grècia (78%), Letònia (71%) i Portugal i Polònia (70%) es posicionen com aquells en què més habitants es mostren més preocupats. Per contra, a l'altre extrem hi ha Noruega (47%), Dinamarca (46%) i Països Baixos i Suïssa (45%).