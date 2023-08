El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal / @EP

El conseller d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal , vol incloure als Pressupostos catalans del 2024 la "gratuïtat o rebaixa substancial" de la matrícula universitària a famílies monoparentals.

En una entrevista d' Europa Press, Nadal ha remarcat que el seu departament està treballant perquè es pugui incorporar als propers comptes catalans, però que dependrà dels escenaris pressupostaris que dissenyi la Conselleria d'Economia.

Nadal ha remarcat el seu "ferm compromís d'avançar en la direcció de produir o la gratuïtat o una rebaixa substancial" a la matrícula universitària de persones vinculades a famílies monoparentals.

Aquesta voluntat ha expressat amb les famílies monoparentals després que la Generalitat va anunciar a finals de juliol que impulsarà una nova línia d'ajudes que garantirà la gratuïtat de la matrícula d'estudis universitaris a víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella.

El conseller ha explicat que els pressupostos del 2024 han d'incrementar el pla d'inversions universitàries (PIU), consolidar el pla de xoc per a la reducció del professorat associat, les partides destinades a investigació i les adreçades a les grans infraestructures com el Mare Nostrum o el Sincrotron Alba que necessitaran "inversions extraordinàries".

LLENGUA

Sobre la situació del català a la universitat, s'ha mostrat optimista i ha assegurat que la veu "molt millor del que alguna gent diu", afegint que s'estan complint de forma força raonable els mecanismes per garantir que les assignatures s'imparteixin a la universitat llengua que assenyalava la matrícula.

Nadal també ha subratllat que el professorat està fent "un esforç" per acreditar-ne el nivell de coneixements: el 63% del professorat universitari a Catalunya ha acreditat el C1 de català, més de 14.000 docents.

El departament va anunciar a primers de juliol la creació d'un cens únic sobre casos d'abusos sexuals a partir de la informació proporcionada per les universitats, i Nadal ha afegit que s'haurà de gestionar de manera que permeti els avantatges de tenir tota la informació concentrada.

Nadal ha assenyalat que hi ha la voluntat de crear programes de formació per al personal universitari perquè es trobaven que aquelles persones que havien d'aplicar les polítiques de prevenció d'abusos sexual i laboral no disposaven de mecanismes de formació suficients.

LLEI DE LA CIÈNCIA

Respecte al desplegament de la llei catalana de la ciència, ha afirmat que la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (Ciri) i els seus set representants al Consell de Recerca i Innovació de Catalunya (Coricat), en espera que el Parlament nomeni els seus al setembre.

Nadal ha remarcat que el Govern ja ha aprovat l'estratègia d'excel·lència en la investigació a les universitats , i que preveu al novembre aprovar la de ciència oberta, de gènere i transferència de coneixement.

Respecte a aquest darrer aspecte, Nadal ha assegurat que han atorgat més consistència a la Direcció General de Transferència del seu departament, que ha passat a denominar-se de Transferència i Societat del Coneixement, i ha dit que ha de ser una "eina imprescindible per fer el salt ".

El conseller ha ressaltat que Catalunya és la comunitat a Espanya que més ajudes rep de l'European Research Council (ERC) per a investigació, un aspecte que la llei de la ciència catalana vol "desplegar i fer créixer".

A Catalunya, segons dades del departament, un total de 52.137 persones treballen en R+D, de les quals 30.159 són investigadors, disposa de més de 2.100 start-ups que generen 19.000 llocs de treball i genera 84,4 patents per milió d'habitants.