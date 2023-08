Agricultura imatge d'arxiu

Randstad , l'empresa de recursos humans número 1 a Espanya i al món, destaca que a Catalunya es van signar 36.856 contractes en agricultura durant els primers set mesos de l'any, davant dels 36.360 registrats l'any passat, cosa que es tradueix en un augment de l?1,4%.

Aquest increment és 28,3 punts percentuals superior a la mitjana nacional (-26,9%), i l'únic creixement del país amb Aragó (13,5%). El volum de contractes registrat a Catalunya suposa el 3,7% del total que s'han rubricat a Espanya.

Pel que fa a províncies, el volum més gran de contractes en agricultura es va registrar a Lleida (24.548), seguida per Tarragona (5.853), Barcelona (4.357) i Girona (2.098). Pel que fa a les variacions respecte als set primers mesos del 2022, Lleida van créixer un 51,4%, sent l'únic increment, mentre que amb caigudes se situen Tarragona, Barcelona (ambdues amb -29,9%) i Barcelona ( -18,3%)

LA MEITAT DELS CONTRACTES A NIVELL NACIONAL ÉS INDEFINIDA

Al conjunt del país, l'agricultura ha generat 1.002.867 contractes des de començament d'any, dels quals el 52% corresponen a indefinits (521.609) i el 48% restant, de durada determinada (481.258).

El volum d'aquest any és un 26,9% inferior al dels set primers mesos del 2022, tot i que els contractes indefinits s'han incrementat aquest 2023 un 36,2%. De fet, l'any passat, els contractes indefinits gairebé no suposaven el 28%, mentre que actualment ja superen la meitat del volum total.

El comportament del mercat laboral a l'agricultura en els darrers deu anys indica que la contractació ha anat fluctuant segons les necessitats del sector, mantenint-se relativament estable entre els 1,4 i els 1,8 milions de firmes entre el 2014 i el 2021.

No obstant això, a partir del 2022, coincidint amb l'entrada en vigor de la reforma laboral, aquest volum s'ha reduït sensiblement, fins a superar el milió de firmes aquest any, la segona xifra més baixa del període estudiat, per davant dels prop de 978.000 contractes del 2013. La reducció del nombre total de contractes no suposa una destrucció d'ocupació, sinó que és deguda a la dinàmica de contractació indefinida que ha introduït la nova normativa.