Benzinera / @EP

El preu mitjà dels carburants ha prosseguit aquesta setmana la seva tendència a l'alça i encadena ia la seva cinquena setmana consecutiva de pujada des de començament d'estiu, tocant així el preu màxim des del 2023 en el cas de la gasolina, coincidint amb l'avantsala del pont d'agost.

En concret, la gasolina es troba un 1,82% més cara que la setmana passada , registrant un preu de 1,68 euros per litre. D'aquesta manera, escala al seu valor màxim des de l'antepenúltima setmana de l'any 2022, quan el preu per litre era de 1,688, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea.

Per la seva banda, el preu mitjà del dièsel també encadena la cinquena setmana consecutiva de pujades (+3,4%) per assolir els 1,552 euros el litre, un nivell que no marcava igualment des de finals de març.

Amb aquests nous repunts, el preu dels dos carburants supera també els nivells a què pujaven abans de l'esclat de la guerra d'Ucraïna per la invasió russa que va començar el 24 de febrer del 2022 i que, en el cas del dièsel, era de 1,479 euros per litre i, per a la gasolina, de 1,594 euros per litre.

Aquesta espiral alcista en el preu dels carburants es produeix a escasses hores que comenci el pont d'agost, un dels períodes vacances en què es preveu l'any més desplaçaments de vehicles per carretera. De fet, la Direcció General de Trànsit (DGT) estima més de 8,5 milions de desplaçaments durant aquests cinc dies.

Tot i això, els dos carburants es mantenen lluny dels màxims que van tocar al voltant de fa un any, quan al juliol la gasolina va arribar als 2,141 euros i el gasoil els 2,1 euros.

MÉS BARAT A ESPANYA QUE A L'ENTORN

Amb aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada a 1,801 euros el litre, i de la zona de l'euro, amb un preu mitjà de 1,861 euros.

En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és inferior al de la mitjana de la UE, que és de 1,689 euros, i de la zona euro, on marca un preu de 1,725 euros.

LES GASOLINERES MÉS BARATES DE CATALUNYA

Aquestes són les benzineres més barates per província, agafant com a referència el preu de la Gasolina 95 de la web del Ministeri de Transició Ecològica:

PROVÍNCIA DE BARCELONA

1- Petrocat Directe , a la carretera C-15, Km 11,5, a Olèrdola : 1,485 euros per litre.

2- Petrocat Directe , a la carretera BV-4511, km 9,2, a Sant Joan de Vilatorrada : 1,489 euros per litre.

3- Bonarea , al carrer del Mig, 146, a l'Hospitalet de Llobregat : 1,491 euros per litre.

4- Bonarea, a la carretera BV-2005, km 4,7, a Torrelles de Llobregat : 1,492 euros per litre.

5- Bonarea , a l'avinguda Bertran i Güell, 17, a Gavà : 1,492 euros per litre.

PROVÍNCIA DE GIRONA



1- Zona Zero , al carrer Torroella, 25, a Palafrugell : 1,525 euros per litre.

2- Servioil, al carrer Cadaquès, 3, a Palafrugell : 1,527 euros per litre.

3- Campsa Express , a la carretera Santa Coloma, km 38-42, a Girona : 1,535 euros per litre.

4- Seroil Energy Express , al passeig Sant Joan Bosco, 8, a Girona : 1,538 euros per litre.

5- GM Oil , al carrer Torre Vedruna, a Girona : 1,539 euros per litre.

PROVÍNCIA DE LLEIDA

1- Bonarea, al carrer Urgell, a Cervera : 1,496 euros per litre.

2- Bonarea , a la carretera Tarrega a Montblanch (C-240, km 69), a Verdu: 1,497 euros per litre.

3- Bonarea, a la carretera L-313, km 14,5, a Guissona : 1,497 euros per litre.

4- Bonarea , al carrer Ponent del Polígon Industrial, a Ponts : 1,497 euros per litre.

5- Bonarea, a l'avinguda Generalitat, 10, a Agramunt : 1,497 euros per litre.

PROVÍNCIA DE TARRAGONA

1- Bonarea, al polígon Les Eres, 7, a Espluga de Francolí : 1,497 euros per litre.

2- Bonarea , a la carretera Lleida, 4 del Polígon Plans de Jori, a Montblanc : 1,497 euros per litre.

3- Bonarea, a la carretera Riudoms, Km 2,2, a Reus : 1,497 euros per litre.

4- Bonarea , al carrer Fusteries, a Cambrils : 1,497 euros per litre.

5- Bonarea, al Polígon Les Tapies, a l' Hospitalet de l'Infant: 1,498 euros per litre.