Home comprant a la Boqueria / @EP

L' Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya va pujar un 2,3% al juliol respecte a un any abans, quatre dècimes per sobre de la taxa interanual registrada al juny (1,9%), i la taxa intermensual va augmentar un 0 ,3%, segons dades fetes públiques aquest divendres per l' Institut Nacional d'Estadística (INE).

A tot Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 2,3%, quatre dècimes per sobre de la registrada al juny, i la taxa anual de la inflació subjacent va augmentar tres dècimes, fins al 6,2%.

La taxa interanual de Catalunya es va situar tres dècimes per sota de la mitjana a Espanya, que per sobre va estar liderada per Ceuta (4,3%), Melilla (4,2%) i les Canàries (3,6%), i els menors creixements es van produir a Aragó (1,1%), Castella-la Manxa (1,2%) i Madrid (1,4%).

Els preus que més van pujar al juliol a Catalunya respecte al mateix mes d?un any abans van ser els d?aliments i begudes no alcohòliques (10,1%); lleure i cultura (8,2%), begudes alcohòliques i tabac (8,1%); hotels, cafès i restaurants (5,7%), i parament (5,2%).

Van créixer menys els preus d'altres (4,6%); comunicacions (4,2%); medicina (3,2%); vestit i calçat (2,1%), i ensenyament (0,6%), i van baixar en transport (-4,8%) i vivenda (-13,2%).

BARCELONA LIDERA L'AUGMENT ANUAL

La variació interanual de l'IPC al juliol es va situar al 2,5% a Barcelona, al 2% a Lleida, a l'1,9% a Tarragona ia l'1,5% a Girona.

Pel que fa al juny, els preus van augmentar un 0,2% a Girona i Lleida, un 0,3% a Barcelona i un 0,4% a Tarragona.