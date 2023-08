@EP

Naturgy, a través de Naturgy Innovahub , el seu vehicle enfocat a la recerca i innovació en tecnologies i nous models de negoci lligats a la sostenibilitat i la transició energètica, ha impulsat una quinzena de projectes energètics innovadors i ha incubat més de 20 startups al primer any de vida del seu InnovaHub.

En concret, Naturgy Innovahub ha llançat al mercat dues societats disruptives, concretament, GIRA Wind, dedicada al reciclatge integral d'aerogeneradors, i W2BM, enfocada a la investigació de noves formes de producció de biometà.

La primera d'aquestes societats, en col·laboració amb Ruralia, Postelectrica Fabricación i Invenergy Huso29, té com a objectiu el reciclatge integral d'aerogeneradors i la recuperació de materials procedents de pales i altres parts de l'aerogenerador per fer-ne un ús posterior en una segona vida.

El segon projecte, impulsat amb Greene, pretén desenvolupar una tecnologia de producció de biometà a partir d'un syngas procedent de la gasificació de residus sòlids industrials.

En aquest sentit, totes dues iniciatives tenen com a objectiu eixamplar el perfil industrial de Naturgy a través de tecnologies disruptives i nous models de negoci lligats a la transició energètica.

Naturgy Innovahub té com a eixos fonamentals la investigació i el desenvolupament de vectors energètics com els combustibles nets (biometà, hidrogen, amoníacs o gasos sintètics), la recerca de millores d'eficiència de noves energies renovables com l'eòlica 'off shore' o, entre d'altres , l'emmagatzematge energètic.

Fins ara, Naturgy InnovaHub treballa en 15 projectes vinculats a aquestes tres línies estratègiques, segons ha destacat aquest divendres la companyia energètica en una nota de premsa.

"L'objectiu de Naturgy Innovahub passa per projectar el full de ruta de la companyia més enllà dels plans estratègics i desenvolupar un ecosistema que permeti abordar una innovació col·laborativa i oberta, capaç de respondre ràpidament als senyals de canvi a l'entorn", ha explicat Jesús Chapado, director d'Innovació a Naturgy.

PROGRAMA 'CONNECTING ENERGY'



La creació de GIRA Wind i W2BM s'ha unit a l'impuls que el grup energètic està brindant a startups dins del seu programa 'Connecting Energy', una incubadora orientada a accelerar projectes d'índole molt diversa, des de tecnologies lligades a l'eficiència en operacions fins a solucions de mobilitat sostenible.

Aquesta plataforma ja ha incubat un total de 20 startups a través d'un equip format per gairebé 50 mentors i especialistes amb experiència en tots els àmbits de la cadena de valor del sector energètic, permetent desenvolupar un pla de negoci, crear una prova de concepte o prototipar-ne la solució.

Aquest impuls a l'emprenedoria es complementa amb l'scouting de startups al mercat. En aquest sentit, Naturgy ha analitzat el darrer any més de 400 projectes.

Per la seva banda, Naturgy Innovahub també participa en grans consorcis que busquen desenvolupar tecnologies de futur i potenciar sectors de la cadena industrial. És el cas del consorci Nextfloat, integrat per grans empreses europees i startups, amb l'objectiu de desplegar al sud de França una plataforma eòlica flotant a escala comercial.