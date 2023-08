Arxiu - Truita de patata - EUROPA PRESS - Arxiu

Fer una truita de patates costa aquest estiu un 20,4% més car que fa un any, menjar crustacis , mol·luscs i preparats de peix surt un 8,1% més car i esmorzar una torrada amb mantega costa gairebé un 12% més, a un context marcat per l'impacte que la guerra d'Ucraïna continua provocant a l'economia gairebé un any i mig després que comencés el conflicte.

Tot i que l' Índex de Preus de Consum (IPC) s'ha moderat a Espanya, i ha passat del 10,8% del juliol del 2022, màxim assolit al país, fins al 2,3% del juliol d'aquest any, la taxa interanual d'aliments va tancar el setè mes del 2023 al 10,8%.

Destaca especialment els increments interanuals del sucre (+44,2%); olis i greixos (+20,4%); la llet (+17,7%); les patates (+16,7%); la carn de porcí (+15,8%); altres preparats alimentaris (+13,6%); l'aigua mineral, els refrescos i els sucs (+13,4%), els preparats de llegums i hortalisses (+13%) i els ous (+12,8%), segons dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE ).

Tot i això, a l'hora de cuinar cal tenir en compte que el preu de l'electricitat, gas i altres combustibles ha caigut un 34,1% respecte al juliol del 2022.

D'aquesta manera, elaborar una truita de patates costa aquest mes de juliol més que fa un any, ja que els ous han encarit un 12,8%, l'oli un 20,4% i les patates han pujat un 16,7% el seu preu . De la mateixa manera, menjar crustacis, mol·luscs i preparats de peix, surt un 8,1% més car, mentre que el peix fresc i congelat n'ha augmentat un 3,8% el preu.

L'esmorzar també s'ha encarit aquest estiu, ja que una torrada amb mantega ha pujat el preu gairebé un 12%, ja que els productes lactis han augmentat un 11,8% i el pa un 4,9%. suma l'augment del 8,1% al preu del cafè i un 44,2% si s'afegeix sucre.