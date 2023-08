La Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) ha presentat aquest dilluns 14 d'agost un informe en què estima que Catalunya serà la comunitat autònoma que tingui un increment més gran de la despesa en interessos vinculada al deute públic en els propers tres anys, arribant a pagar fins a 2.412 milions d'euros l'any 2026.

Així apareix al'informe titulat Estimació de la despesa futura en interessos del deute públic de les CCAA on es preveu que Catalunya tingui una variació de 1.383 milions d' euros de la despesa en interessos entre el 2022 i el 2026 .

Quant a aquesta variació entre la despesa en interessos entre 2022 i 2026, el País Valencià és la segona comunitat, amb 985 milions d'euros . Els segueixen Andalusia (633); Madrid (343); Castella-la Manxa (270); Castella i Lleó (223); Múrcia (219); Galícia (204); Aragó (152); Balears (141); Canàries (113); País Basc (104); Extremadura (92); Astúries (72); Cantàbria (56) i Navarra (30).

Per fer aquesta estimació, Fedea ha pres com a referència les previsions de creixement del PIB nominal i els objectius de referència per al dèficit públic de les comunitats recollides a l'Actualització del Programa d'Estabilitat, la vida mitjana i els terminis del deute públic actualment a circulació, i els tipus dinterès existents des del 2014.

UN TIPUS D'INTERÈS DEL 2,6%



Mentre que al llarg del període 2014-2021, el tipus d'interès mitjà per al deute públic objecte d'anàlisi ha estat de 0,529%, en els moments actuals se supera el 3%. En aquest sentit, les estimacions del diferencial entre el tipus d'interès del deute emès en anys anteriors i el tipus d'interès a què s'emet en aquests moments se situen al 2,6%.

Així, si les comunitats només emetessin deute per satisfer els venciments del deute actualment en circulació, la despesa autonòmica en interessos s'elevaria des dels 3.608 milions d'euros del 2022 fins als 8.659 milions d'euros el 2026. Això significa multiplicar per 2,2 els recursos dedicats actualment a satisfer les despeses financeres del deute públic autonòmic.