Bandera russa | Joerg Carstensen / Dpa EuropaPress

El Banc Central de Rússia , reunit de manera extraordinària, ha decidit augmentar des d'aquest dimarts el tipus d'interès oficial en 350 punts bàsics, des del 8,5% fins al 12% anual , per limitar els riscos per a l'estabilitat de preus .

Segons ha informat la institució en un comunicat, la pressió inflacionista "està augmentant" , amb una taxa anual d'inflació que va assolir el 7 d'agost passat el 4,4% , i amb els preus corrents a l'alça.

De fet, durant els tres últims mesos, el creixement mitjà desestacionalitzat dels preus corrents va pujar al 7,6% en termes anualitzats , mentre que la inflació subjacent va escalar al 7,1%.

"El creixement sostingut de la demanda interna, que supera la capacitat d'expansió de la producció, amplifica la pressió inflacionista subjacent i repercuteix en la dinàmica del tipus de canvi del ruble a través de l'elevada demanda d'importacions", ha explicat el Banc Central rus .

Per tant, assenyala la institució, la repercussió de la depreciació del ruble en els preus "està cobrant impuls i les expectatives d'inflació van en augment".

El Banc Central de Rússia ha advertit, a més, de si les taxes actuals de creixement dels preus es mantenen als nivells assolits, el risc que la inflació es desviï a l'alça de l'objectiu del 4% fixat per al 2024 és "considerable" .

D'aquesta manera, la decisió del Banc de Rússia d'elevar el tipus d'interès oficial té per objecte “configurar les condicions monetàries i la dinàmica general de la demanda interna necessàries perquè la inflació torni al 4% el 2024 i s'estabilitzi a prop del 4 % més endavant”.

El Banc de Rússia no tenia previst revisar la seva política monetària fins al proper 15 de setembre, però ahir va decidir convocar una reunió urgent per a aquest dimarts davant la pressió suportada per la moneda russa les últimes sessions, després que el canvi del dòlar i el euro davant del ruble hagi arribat a màxims des del març del 2022.

La setmana passada, el banc central rus va anunciar que, des del 10 d'agost fins al 31 de desembre del 2023, no comprarà moneda estrangera al mercat amb l'objectiu de reduir la volatilitat als mercats financers, mentre que la institució continuarà amb les operacions de venda de moneda estrangera.

En la reunió anterior de política monetària, celebrada el 21 de juliol passat, el Banc de Rússia va decidir elevar en 100 punts bàsics el tipus d'interès de referència, fins al 8,50% des del 7,50%, nivell en què el preu dels diners havia estat estable des del setembre de l'any passat.

La pujada del tipus d'interès escomesa al juliol, la primera realitzada per la institució presidida per Elvira Nabiullina des que a finals de febrer del 2022 elevés la taxa al 20% des del 9,50% després del començament de la invasió d'Ucraïna, buscava respondre a la depreciació del ruble i la persistència de la inflació.

El Banc de Rússia va deixar aleshores oberta la porta a un augment més gran dels tipus d'interès en les pròximes reunions per estabilitzar la inflació prop de l'objectiu del 4% per al 2024 i més endavant.

De cara al futur, la institució ha assegurat aquest dimarts que, en la presa de decisions sobre el tipus d'interès oficial, tindrà en compte la dinàmica real i prevista de la inflació en relació amb l'objectiu i els processos de transformació econòmica, així com els riscos que plantegen les condicions internes i externes i la reacció dels mercats financers.

Després de la convocatòria extraordinària d'aquest dimarts, la institució preveu celebrar la propera reunió de tipus el proper 15 de setembre .