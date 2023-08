Panells de l'Ibex @Marta Fernández / Europa Press

L' Ibex 35 queia aquest dimarts gairebé un 1% a mitja sessió , fet que ha portat el selectiu a perdre la cota dels 9.400 punts, en una jornada borsària semifestiva, que ha vist sacsejada per la decisió del Banc Central de la Xina de rebaixar els tipus dinterès dels seus préstecs bancaris a un any per tal dimpulsar la seva economia.

Amb la Borsa de Milà tancada per festiu i la Borsa de Madrid a mig gas per la festivitat de l'Assumpció de la Verge a tot Espanya, l'Ibex 35 cotitzava a mitja sessió als 9.337 punts després d'haver arrencat la jornada pràcticament pla.

Dins del selectiu madrileny, les pujades més grans en la mitja sessió se les anotaven Fluidra (+0,52%), Rovi (+0,25%), Grifols (+0,15%) i Repsol (+0,11%) .

A l'altre extrem, les caigudes més pronunciades se les emportaven dues immobiliàries, Merlin i Colonial, les accions de les quals cedien un 2,29% i un 1,9%, respectivament. Destacaven també els descensos d' ArcelorMittal (-1,8%), Iberdrola (-1,5%) i BBVA , que perdia gairebé un 1,5%.

La decisió inesperada de la Xina de rebaixar tipus ha revolucionat també la resta de borses europees obertes aquest dimarts. Londres baixava un 1,5% a mitja sessió, mentre que París queia un 1,17% i Frankfurt perdia un 1,06%.

A més de la retallada de tipus, la Xina ha donat a conèixer aquest dimarts dades que apunten a l'alentiment de la seva economia. La seva producció industrial va créixer un 3,7% interanual al juliol, per sota del 4,4% del mes anterior, mentre que les vendes al detall van suavitzar l'avenç fins al 2,5%, sis dècimes menys que al juny.

També s'han publicat aquest dimarts les dades preliminars del PIB del Japó del segon trimestre, que mostren una acceleració al creixement de l'economia nipona de sis dècimes, fins a l'1,5%.

Per part seva, el Banc Central de Rússia, reunit de manera extraordinària, ha decidit avui elevar el tipus d'interès oficial en 350 punts bàsics, fins al 12%, per intentar contenir les pressions inflacionistes, que estan afectant negativament la seva divisa.

Als mercats de matèries primeres, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, baixava gairebé un 0,6% a mitja sessió, fins a 85,72 dòlars, mentre que el Texas se situava en 81, 89 dòlars, un 0,7% menys.

Pel que fa a l'euro, la seva cotització davant el dòlar avançava fins als 1,0941 'bitllets verds', mentre que al mercat de deute l'interès exigit al bo espanyol a 10 anys pujava fins al 3,753%.