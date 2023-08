Arxiu - Imatges de la seu de CaixaBank a Madrid - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ - CAIXABANK - Arxiu

CaixaBank ha estat premiada amb 14 guardons aquest any per la seva transformació digital "i l'aposta per la innovació" per la revista 'Global Finance' , ha informat en un comunicat aquest dijous.

L'entitat "es consolida com un referent al sector de la banca digital a nivell global" i com una companyia pionera en l'ús de les noves tecnologies, ha assegurat.

Durant aquest 2023, la revista dels Estats Units ha atorgat a CaixaBank nou premis digitals nacionals, tres premis digitals continentals i dos premis globals a projectes d'innovació.

Segons CaixaBank, es tracta d'"una xifra rècord per a l'entitat, que es consolida com un referent al sector de la banca digital a nivell global" i com a pionera en l'ús de les noves tecnologies.

La companyia també ha rebut aquest any el premi al Millor banc digital a Europa Occidental 2023 per la revista 'Euromoney'.