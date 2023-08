EuropaPress AVE Renfe

Renfe ha venut 1,5 milions de bitllets per a joves d'entre 18 i 30 anys gràcies a la iniciativa Estiu Jove impulsada pel Govern, que ofereix descomptes de fins al 90% per a viatges amb tren o autobús realitzats entre el 15 de juny i el 15 de setembre daquest any.

Segons ha informat la companyia, el 58% dels joves que s'han beneficiat d'aquesta bonificació durant els dos primers mesos des de la seva entrada en vigor han utilitzat els serveis de ferrocarril i la resta els d'autobús.

A més, un 87% d'aquests joves que han viatjat amb tren ho han fet amb Renfe i el 13% restant amb altres operadores ferroviàries.

En un comunicat, la companyia ha recordat que va ser la primera a activar la venda de bitllets amb descomptes el 6 de juny passat i que, a més de les rebaixes aprovades pel Govern, va crear una promoció addicional per als joves que ofereix un viatge gratuït a aquells que s'uneixin al programa de fidelització Más Renfe i viatgin almenys dues vegades entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

La companyia ha destacat que des que van posar a la venda els bitllets amb descompte, les altes a 'Más Renfe' s'han duplicat fins a assolir una mitjana de 3.000 adhesions diàries.

DESCOMPTES EN BITLLETS DEL 50% I EL 90%

Els bitllets per als joves amb edats d'entre 18 i 30 anys , tots dos inclusivament, tenen rebaixes del 50% en trens AVE, Avlo, Alvia, Intercity i Euromed, amb un màxim de rebaixa de 30 euros per bitllet. Els descomptes també són del 50% per als títols senzills d'Avant, i del 90% per a la resta de serveis de Mitja Distància o de la xarxa d'Ample Mètric.

Així mateix, Renfe va posar a la venda el 15 de juny passat bitllets perquè els joves de 18 a 30 anys puguin viatjar per Europa amb el programa Interrail, amb un descompte del 50% sobre la tarifa oficial. Des de llavors, ha venut 15.500 passades per moure's per Europa, segons ha informat en una nota de premsa.

En concret, aquest descompte del 50% s'aplica al passi Global Flexible d'Interrail , que permet viatjar 10 dies durant dos mesos per totes les destinacions del programa.