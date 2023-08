Fotografía de l'incendi @Europa Press

CaixaBank ha habilitat un pla de mesures de suport per valor de 40 milions d'euros per als afectats per l'incendi forestal que des de dimarts passat asola l'illa de Tenerife.

Una primera mesura es destinarà a anticipar el cobrament de les indemnitzacions de les companyies asseguradores, per facilitar a les famílies i negocis que es puguin veure afectats el ràpid accés a les compensacions.

La segona línia de suport que ha posat en marxa l'entitat es canalitzarà a través d'AgroBank, la divisió de negoci de CaixaBank dirigida al sector agroalimentari, i està destinada a les inversions que les explotacions agràries o ramaderes puguin precisar per a l'adequació necessària per continuar la seva activitat.

La Direcció Territorial de l'entitat financera a les Canàries ha treballat en les últimes hores per a la posada en marxa d'aquest pla de mesures de suport que ja estan disponibles a través de la xarxa d'oficines de CaixaBank a Tenerife.

“El nostre compromís, el compromís de CaixaBank, és estar a prop de totes les persones que es puguin veure d'alguna manera afectades per l'incendi que està envoltant diferents municipis tenerifencs, per brindar-los el nostre suport en aquests moments de dificultat”, ha assegurat Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank a les Canàries.

Per part seva, la Fundació “la Caixa ”, a través de CaixaBank, col·laborarà amb les entitats socials de Tenerife en la cobertura de les necessitats bàsiques dels veïns que han hagut d'abandonar els seus habitatges i que estan sent atesos en diferents recintes.