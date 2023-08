Xat GPT

L'expert en Intel·ligència Artificial (IA) Arnau Ramió ha assegurat que cada vegada són més les persones que tenen interès per aquesta tecnologia i ha afegit: “Pot aniquilar la teva feina a mitjà i llarg termini, però també pot impulsar-la, millorar-la i disparar el teu valor com a professional del mercat".

En un comunicat aquest divendres, Learning Heroes --escola de formació en noves tecnologies que va fundar Ramió amb el seu soci Xavier Recio-- ha explicat que la irrupció de ChatGPT ha potenciat aquest interès creixent.

L'escola ha assenyalat que "si bé la Intel·ligència Artificial pot suposar un perill per a molts llocs de treball actuals" , també pot ser una oportunitat per crear-ne de nous o per portar-ne d'altres al màxim nivell.

Segons Ramió, és important que la societat entengui que "no cal vèncer" la IA, sinó utilitzar-la a favor seu, i ha remarcat que, quan s'empra, es potencien les habilitats i destreses pròpies, no es reemplacen.

Ha remarcat la importància de formar-se bé i investigar sobre la IA i començar a introduir-la en el dia a dia, i ha afegit: "La Intel·ligència Artificial no et reemplaçarà, ho farà una persona que la faci servir millor que tu".

INTRODUIR LA IA AL SISTEMA EDUCATIU



El fundador de Learning Heroes ha considerat "imprescindible" introduir la IA al sistema educatiu actual, que considera --en les seves paraules-- més tradicional i poc adaptat als canvis, perquè aquesta tecnologia és, segons la seva opinió, alguna cosa del present, no del futur.

Els professors d'escoles i universitats "han de rebre formació en Intel·ligència Artificial per poder formar el seu alumnat en un nou producte que ja actualment està generant milers de llocs de treball" i pot suposar una oportunitat per als estudiants, ha dit Ramió.