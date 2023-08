El cost anual de les pensions ha crescut en gairebé 42.000 milions des del canvi de Govern el 2018, representant prop del 15% del PIB al tancament del 2023.

Les Cambres inicien la seva activitat i comença el procés d'aprovació dels Pressupostos més complexos en anys. Els pressupostos de l'any 2024 estaran profundament influïts per dos elements fonamentals. Un és una novetat: la reintroducció de les regles fiscals, que requeriran un esforç excepcional per equilibrar els ingressos en disminució amb despeses desmesurades. El segon element està directament relacionat amb això: el nou govern haurà d'assignar prop de 200.000 milions d'euros per finançar una única partida, les pensions.

Els canvis demogràfics, la manca d'una reforma més decidida i les mesures controvertides com la indexació de les pensions a la inflació continuen augmentant la magnitud del problema que enfronta la Seguretat Social. L'erosió de les finances és incontenible. Per comprendre les xifres en context, és important assenyalar que l'Estat actualment està destinant 3,200 milions d'euros per setmana únicament per pagar pensions. Aquesta xifra augmentarà mes a mes, establint rècords continus.

El juliol passat es va aconseguir una fita rellevant. Els pagaments mensuals de pensions van superar per primer cop els 12.000 milions d'euros. Per tenir una idea del problema, cosa que costava cobrir els pagaments de pensions fa pocs anys ara només cobreix sis mesos. Entre el gener i el juny, la Seguretat Social va destinar 72.000 milions d'euros per pagar nòmines, la mateixa xifra que es destinava el 2008 per complir les obligacions dels pensionistes.

Des de la destitució de Mariano Rajoy per Pedro Sánchez, el cost anual de les pensions ha augmentat gairebé 42.000 milions. Per al tancament del 2023, representarà aproximadament el 15% del Producte Interior Brut (PIB). La despesa en pensions contributives s'acostarà als 168.000 milions d'euros i continuarà en augment el 2024. En els pressupostos d'aquest any, la partida total per a pensions implicava un increment de l'11% en relació amb el PIB (190.000 milions), incloent-hi pensions contributives i no contributives, així com la nòmina de funcionaris de classes passives.

LA FACTURA AL PUNT DE MIRA



El cost podria arribar al voltant de 200.000 milions d'euros i representa un desafiament significatiu per als nous pressupostos generals de l'Estat. Les negociacions pressupostàries començaran amb dos advertiments substancials sobre la taula. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) va enviar una clara advertència al març a l'expresident de l'organisme, José Luis Escrivá, que també és ministre de Seguretat Social. L'AIReF sosté que la reforma implementada pel Govern de coalició no serà suficient per limitar la despesa al nivell exigit per la Comissió Europea.

Escrivá confia a augmentar els ingressos de la Seguretat Social fins a l'1.7% del PIB per al 2050. No obstant, l'AIReF redueix aquesta xifra a l'1.1% i pronostica que la despesa en pensions superarà el 16% aquest mateix any, lluny de la mitjana del 16.3% que Brussel·les busca per a mitjans de segle. Aleshores, l'Estat haurà de sostenir les nòmines de 15 milions de pensionistes, cinc milions més que actualment. Un altre advertiment al Govern prové del Banc d'Espanya. En un context imminent d'ajustaments a causa del retorn de les regles fiscals, la institució adverteix que la despesa en pensions és la principal amenaça per al deute públic. "Si en els propers anys no es fa cap ajust fiscal al nostre país i no s'activa el mecanisme d'ajust automàtic al sistema de pensions", indica el Banc d'Espanya, "la relació entre el deute públic i el PIB augmentarà de manera constant, fins a arribar al voltant del 120% el 2040".

Aquest "ajust automàtic" és el mecanisme proposat per Escrivà. Implica un augment en les cotitzacions, que serà més pronunciat com més gran sigui la diferència entre els ingressos previstos i els reals. Aquesta decisió es prendrà el 2025 i serà comunicada al Govern per l'AIReF. La preocupació dels empresaris rau en el fet que llavors l'actual coalició de govern encara podria estar al poder, havent aprovat ja un augment significatiu en les cotitzacions per finançar les pensions.

L'Institut d'Estudis Econòmics (IEE) recorda que abans de l'última reforma les càrregues de la Seguretat Social que assumien les empreses espanyoles ja estaven entre les més altes de la UE i l'OCDE. Aquest centre de pensament adverteix que laugment de les cotitzacions deteriorarà encara més la competitivitat fiscal de les empreses espanyoles. Segons els seus càlculs, això podria tenir un impacte negatiu del 0.6% a l'activitat econòmica, ja que resultaria en una reducció del consum i la inversió privada (0.5% i 0.2%, respectivament). A més, l'IEE sosté que l'augment de les cotitzacions es podria traduir en la pèrdua d'entre 100.000 i 190.000 llocs de treball.

En resum, la gestió de les pensions s'erigeix com un dels reptes més grans en l'elaboració dels pròxims pressupostos generals de l'Estat. El retorn de les regles fiscals i la necessitat de finançar les pensions creixents estan pressionant la capacitat financera del govern. Mentre s'anticipa una dura negociació pressupostària, les autoritats han d'enfrontar la tasca complexa de trobar solucions sostenibles per garantir la viabilitat de les pensions i l'equilibri fiscal.