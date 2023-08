El salari mitjà espanyol , que es troba en màxims històrics, amb 1.822 euros al mes, és un 20,9% inferior al salari ordinari brut mitjà de la Unió Europea, que el 2022 va assolir els 2.194 euros mensuals, segons un informe del centre de estudis d'Adecco publicat aquest dilluns.

D'aquesta manera, el salari espanyol és 480 euros mensuals inferior a l'europeu o, és a dir, els espanyols cobren de mitjana 5.760 euros menys a l'any que a la mitjana de la UE.

Arxiu - Un cambrer porta una safata a una terrassa d'un bar de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

De les diferents definicions per referir-se als salaris, Adecco utilitza en aquest informe la del salari ordinari brut, que inclou els pagaments de regularitat mensual abans de computar-se les deduccions i les retencions corresponents. En queden exclosos, per tant, tots els pagaments no regulars (pagues extraordinàries, hores extres, endarreriments, indemnitzacions).

Tot i el desavantatge respecte a la remuneració mitjana europea, Adecco destaca que Espanya segueix col·locada en una situació intermèdia dins de la UE.

Així, hi ha 15 països europeus els salaris mitjans dels quals són inferiors al d'Espanya , mentre que onze països tenen remuneracions més grans a l'espanyola.

En concret, dins de la UE, hi ha onze països amb un salari mitjà inferior a 1.200 euros per mes: Bulgària (650 euros/mes), Romania (796 euros/mes), Hongria (852 euros/mes), Croàcia (903 euros) /mes), Polònia (941 euros/mes), Letònia (978 euros/mes), Eslovàquia (1.046 euros/mes), Grècia (1.049 euros/mes), Lituània (1.110 euros/mes), Estònia (1.123 euros/mes) ) i Portugal (1.154 euros/mes).

Tot i que tots es troben per sota dels 1.200 euros mensuals, hi ha una gran disparitat entre ells, ja que el salari mitjà de Portugal gairebé duplica el de Bulgària, ressalta Adecco.

D'altra banda, set països es troben al grup de salaris intermedis, ja que compten amb un sou mitjà de més de 1.200 euros, però de menys de 2.600 euros. Entre ells hi ha Espanya (1.822 euros al mes), amb República Txeca (1.208 euros/mes), Malta (1.354 euros/mes), Xipre (1.359 euros/mes), Eslovènia (1.503 euros/mes), Itàlia (2.174 euros/mes) i França (2.574 euros/mes).

Per acabar, nou països registren salaris mitjans de més de 2.600 euros per mes. Són els casos de Suècia (2.604 euros/mes), Finlàndia (2.678 euros/mes), Àustria (2.964 euros/mes), Holanda (2.964 euros/mes), Bèlgica (3.007 euros/mes), Irlanda (3.051 euros/mes) ), Alemanya (3.148 euros/mes), Dinamarca (3.573 euros/mes) i Luxemburg (3.713 euros/mes). Aquest grup és més homogeni que els dos anteriors, ja que la diferència màxima és inferior al 30%.

ALEMANYA I FRANÇA PAGUEN MÉS



Si es compara el salari d'Espanya amb els dos més baixos de la UE (Bulgària i Romania), el sou mitjà espanyol és 2,8 vegades més gran que el búlgar (1.822 euros davant de 650 euros/mes, respectivament), amb una diferència mensual de 1.172 euros (14.064 euros/any).

Per la seva banda, la remuneració mitjana d'Espanya multiplica per 2,3 la de Romania (1.822 euros davant de 796 euros/mes, respectivament). En aquest darrer cas, la diferència mensual és de 1.026 euros (12.316 euros/any).

"Les xifres anteriors són equivalents a dir que l'ingrés percebut per un treballador mitjà a Bulgària al cap d'un any és similar al que cobra un assalariat mitjà a Espanya en aproximadament quatre mesos. Alhora, per cobrar el mateix que un treballador mig a Romania al cap d'un any, un assalariat espanyol necessita treballar aproximadament cinc mesos", subratlla Adecco.

En comparació amb Portugal, on el salari mitjà és de 1.154 euros al mes, el salari espanyol és un 57,8% superior, fet que es tradueix en una diferència de 668 euros mensuals (8.012 euros/any).

Així, la situació relativa del salari mitjà espanyol és de "clar avantatge" en comparació dels que presenten els països de l'Est d'Europa i un país veí com Portugal, però resulta desfavorable respecte d'altres països de la UE, com Alemanya i França.

En concret, la bretxa salarial entre Espanya i Alemanya va assolir el 2022 els 1.326 euros mensuals (15.911 euros anuals) , ja que la remuneració espanyola és un 42,1% més baixa que la d'Alemanya. Aquesta diferència significa, per exemple, que un assalariat mitjà espanyol necessita treballar gairebé 21 mesos per tenir un ingrés similar al que té un assalariat mig alemany en un any.

Per part seva, si es compara amb França, la remuneració espanyola és un 29,2% inferior a la del país gal (752 euros menys cada mes i 9.026 euros menys anuals).

Segons Adecco, la bretxa entre els salaris europeus s'ha anat reduint des del 2010, quan la remuneració més elevada, que en aquell moment era de 2.900 euros i corresponia a Luxemburg, multiplicava per 11 la més baixa (265 euros, de Bulgària). El 2021, la bretxa entre els dos països era superior a sis, mentre que el 2022 és de 5,7.