Tesla obrirà a Mèxic la seva propera gigafactory que estarà a punt per fabricar el 2024 després d'una inversió de 4.500 milions de dòlars. Però també HP ja ha reconegut que augmenta la producció d'ordinadors portàtils a Mèxic. A més Samsung un any va anunciar una inversió de 500 milions de dòlars per a la producció d'electrodomèstics al país mexicà.

I és que aquest país no ha deixat de millorar les seves prestacions tecnològiques en els darrers 20 anys i ara és un dels exportadors més importants del món. Mèxic s'ha convertit en una manera de reduir la dependència de la Xina per a les empreses dels EUA, Coreo i Taiwan.



Així Dell espera que per a finals del 2024 no necessitin xips ni altres components electrònics procedents de la Xina perquè controla al voltant del 73% del mercat d'ordinadors d'ús governamental als EUA.



Ara, la distància entre les importacions mexicanes i les xineses és cada vegada més gran. El punt clau és que Mèxic ofereix bones condicions a les empreses i els professionals tenen salaris baixos. La Xina ha fet molta inversió en innovació i, al final, la tecnologia és tan avançada, o més, que l'occidental.

Tot i que no és fàcil evitar la Xina per la procedència del material concret que es necessita. Tant els EUA com la Unió Europea: són molt dependents de certs components o primeres matèries en què la Xina s'encarrega de la seva obtenció i fabricació.



Però cal tenir en compte que Mèxic escasseja l'aigua i ja s'han produït mesures extremes per garantir el subministrament, amb talls de diverses hores de durada i les administracions van demanar a pagesos i indústries que reduïssin el consum per destinar-lo a la població.