Endesa X Way participarà a la vuitena edició de la fira de Vehicles Elèctrics de Madrid (VEM 2023), que se celebrarà a la capital espanyola entre el 8 i 10 de setembre a la Setmana Europea de la Mobilitat.

La companyia exposarà al seu estand la seva línia de negoci dedicada a la mobilitat elèctrica, comptarà amb un servei d'assessorament a empreses en matèria de mobilitat elèctrica i mostrarà productes com el carregador Waybox, informa aquest dimecres en un comunicat.

La fira VEM és organitzada per l'Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica (Aedive) i l'Ajuntament de Madrid. Endesa X Way és soci d'Aedive des del 2015 i actualment forma part de la seva junta directiva.