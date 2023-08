El creixement ha estat tan intens els darrers anys que, després del repunt del darrer trimestre (2,2%), ja hi ha el doble de treballadors en edat de jubilar-se que el mateix trimestre del 2016 segons l' Enquesta de Població Activa (EPA )



L'edat de jubilació es va fixar en els 65 anys el 1919 i no s'havia modificat fins al 2011, quan la reforma de pensions de José Luis Rodríguez Zapatero va regular el seu retard gradual durant 15 anys , fins a assolir els 67 anys el 2027. Des del 2013 s'han anat augmentant els anys cotitzats necessaris per jubilar-se als 65, així com l'edat de jubilació en cas de no complir aquests anys.

AMPLIACIÓ LEGAL DE L'EDAT DE JUBILACIÓ AL NOSTRE PAÍS

El 2013 un treballador es jubilava als 65 anys si havia cotitzat 35 anys i 3 mesos . El 2016, ja es necessitaven 36 anys cotitzats per jubilar-se als 65 o calia esperar quatre mesos més. El 2023, el període de cotització va pels 37 anys i 9 mesos i l'edat de jubilació en cas de no complir-lo, pels 66 anys i 4 mesos.



ELS INCENTIUS DE LA JUBLIACIÓ DEMORADA I LA JUBILACIÓ ACTIVA

Més enllà de la prolongació de la vida laboral per voluntat pròpia, aquest podria ser el principal motiu de l'increment dels treballadors de més de 65 anys. També podria tenir incidència la jubilació demorada , que premia (especialment des del 2022) els treballadors que podrien retirar-se però ho retarden per cobrar incentius. La jubilació demorada , també anomenada jubilació diferida , és una opció voluntària disponible actualment per als treballadors que han assolit l'edat ordinària de jubilació però decideixen perllongar la seva vida laboral en lloc de retirar-se.

Si tries el "xec" de jubilació demorada, la Seguretat Social t'ingressarà un pagament a tant alçat similar a una indemnització , i ho farà cada any abans de jubilar-te. Aquesta quantia serà, com a mínim, de 4.786,27 € anuals, i de 12.060,12 € com a màxim.

Així mateix, hi ha la jubilació activa, que permet compatibilitzar el cobrament d'un percentatge de la pensió amb un treball per compte propi o aliè al sector privat.

Es preveu que s'assoleixin els 15 milions de pensionistes el 2047 amb les jubilacions futures dels baby boomers, nascuts entre el 1957 i el 1977.

Actualment estem en nivells rècord de majors de 65 anys actius, però també de jubilats. La factura mensual va trencar la barrera dels 12.000 milions per primera vegada el juliol del 2023