EuropaPress criptomonedes

Aquests petits inversors que segueixen creient que es poden guanyar diners amb les cripte. La memecoin Pepe és el darrer gran èxit d'aquests degen. El token PEPE o $PEPE és una criptomoneda meme basat en Pepe the Forg, producte de l'artista Matt Furle. Aquesta granota va saber ser un dibuix animat amb un cos humanitzat.

En un mercat amb cada vegada menys liquiditat i uns grans actius que fa gairebé dos anys que estan aturats o perdent valor, aquesta economia basada en l'aposta s'ha tornat cada vegada més present i viral. Amb grans pujades i caigudes del preu, aquestes inversions semblen recuperar el camí inicial de les criptomonedes i ho fan sense buscar res més. Una cosa en què Pepe coincideix amb altres idees com les Milady és que diuen obertament que no serveixen per a res, i triomfen .

Aquests petits inversors busquen folrar sabent que la majoria del que compren pot ser una estafa. No importa això, si arribes aviat i surts ràpid.

El mercat de les criptomonedes fa mesos que va cap avall, amb preus que cauen i amb menys diners en circulació. Només el 2022, la capitalització de les monedes digitals va perdre tres cinquenes parts del seu valor i es van esfumar 1,4 bilions de dòlars.

La idea d'avançar-se i cobrar la diferència sona bé, fins i tot per als que són fora. Oblidats els canals de YouTube i influencers ara tot es mou a través del que anomenen informació alpha . Aquests usuaris que són capaços de veure les tendències del mercat estan creant grups on tot petit inversor que no tingui temps per mirar contínuament el que passa pot aconseguir avisos o idees sobre les tendències basades en informació que aconsegueixen els que els creen o gent a la que segueixen.