Un 45% de la renda de les famílies a Espanya es destina a pagar la hipoteca , un nivell molt superior a la mitjana de la Unió Europea (UE), i uns 15 punts més que el que es destinava el 2021, segons les conclusions de un estudi sobre OBS Business School sobre el mercat immobiliari.

L'informe, titulat 'Els desequilibris del mercat immobiliari espanyol' i dirigit pel professor i director d'Eurocofin, Carlos Balado, assenyala que aquesta "vertiginosa" pujada del cost dels préstecs és la raó que el nombre de compravendes d'habitatge aquest any s'estigui ralentint sensiblement.

"Molts opten pel lloguer, cosa que pot suposar una pressió més gran a l'alça dels preus" , afegeix l'informe.

D'altra banda, el preu de l'habitatge a Espanya creix més ràpid que els salaris, cosa que provoca que augmenti la desigualtat de la riquesa i la proporció de població en risc d'exclusió social.

Des que va començar la pujada de tipus, els preus s'han incrementat un 8% i s'espera que ho facin un altre 2% el que resta de l'any.

L'estudi també destaca que algunes dades macroeconòmiques influeixen desfavorablement en la situació actual del mercat immobiliari, com la inflació, que "deteriora els nivells d'estalvi necessaris per fer front al procés de compra d'un habitatge". De fet, del 14,8% d'estalvi del 2020 arran dels confinaments s'ha passat al 7,4% actual.

També, el nombre d'habitants ha crescut el darrer any en 283.732, una xifra que manté el ritme ascendent i que impacta de manera favorable sobre la creació de llars i el potencial de demanda al mercat immobiliari.

Així mateix, l'informe apunta que el fet que bona part d'aquest creixement sigui conseqüència de més població estrangera a Espanya (255.191 persones) suposa un impacte més acusat sobre el mercat immobiliari en la mesura "que no correspon a nadons que s'insereixen" al nucli familiar, sinó a persones que busquen una destinació laboral o de descans".

El perfil del comprador actual, analitza l'estudi, en general té una renda mitjana o alta i es tracta d'una persona de mitjana edat i amb un patrimoni preexistent de certa entitat (immobiliari o financer), per la qual cosa moltes vegades no finança amb crèdit una alta proporció del cost de lhabitatge.

DESFASSAMENT ENTRE L'ESCASA OFERTA I UN ALTA DEMANDA



Una altra de les conclusions de l'estudi és que actualment a Espanya hi ha un desfasament entre l'escassa oferta i una alta demanda, especialment a preus assequibles.

L'informe assenyala que si entre el 2020 i el 2022 es van crear a Espanya 420.000 noves llars, el nombre d'habitatges iniciats amb prou feines va assolir les 300.000 a causa, d'una banda, dels alts costos de construcció, de l'escassetat de sòl urbanitzable i de les dificultats o retards. per obtenir les llicències d'edificació.

El maig d'aquest any, d'acord amb les últimes dades disponibles recollides per l'informe, es va fer a Espanya la compravenda de 58.800 vivendes, un 11,4% menys que el mateix mes de l'any passat. Només va augmentar la venda a Astúries (8%) i Múrcia (1,3%).

Es preveu que en acabar l'any s'hagin realitzat fins a 480.000 operacions, un nombre significativament menor que el del 2022, que es va situar en 650.000.

Els habitatges d'avui estan destinats a una mitjana de 2,51 persones, una mida que s'espera arribi a les 2,41 persones el 2035. I les unipersonals aniran en augment els propers 15 anys, fins a assolir els 6,5 milions d'habitatges el 2037 (el 29,8% del total).

Pel que fa als preus, el primer trimestre d'aquest any van augmentar un 6,3% i s'espera que en el 2023 pugin un altre 2%. El metre quadrat es va situar a 1.616 euros amb un increment del 0,8%.

Per comunitats autònomes, les pujades més grans es van produir a Navarra, Cantàbria i les Canàries, i només van baixar a Extremadura, Castella-la Manxa i Múrcia.

LA CONCESSIÓ DE PRÉSTECS HIPOTECARIS CAU UN 23,9%



A l'estudi també es destaca que la concessió de préstecs hipotecaris va caure un 23,9%, fins a les 25.754 operacions (només el 43,7% van ser finançades d'aquesta manera, cosa que indica que encara hi ha estalvis provinents de l'època del confinament que es destinen a ladquisició dhabitatges).

La hipoteca mitjana a Espanya se situa en 145.000 euros i es paga amb un desemborsament mensual mitjà de 648 euros.

L'informe també assenyala que davant el constant increment dels tipus, els compradors busquen cada vegada més l'interès fix i ja és aquesta l'alternativa utilitzada en el 66,92% dels nous crèdits hipotecaris.

El període mitjà de contractació és de 24 anys i es preveu que al llarg del 2023 es produeixi l'allargament dels terminis com a via per contrarestar l'impacte de la pujada de tipus.

ÉS NECESSARI UN PACTE D'ESTAT



Finalment, l'informe conclou que hi ha una necessitat de reprendre la construcció d'HPO (habitatge de protecció oficial), incentivar i facilitar la tasca de cooperatives d'habitatge amb la cessió de terrenys i l'ajut a la promoció d'edificis protegits. A Espanya hi ha un parc d'habitatge social de 290.00 unitats que donen cobertura a 1,6% de les famílies.

Aquest percentatge col·loca Espanya en un dels darrers llocs de la UE amb un dèficit si es compara amb les xifres dels Països Baixos on la proporció d'habitatge social arriba a assolir un 30% de les famílies, Àustria (un 24%) o Dinamarca (20,9%).

Tot i que ja s'han plantejat iniciatives per incrementar l'esforç inversor en habitatge del sector públic amb l'objectiu d'aconseguir un augment progressiu del parc públic d'habitatge social de lloguer a mitjà ia llarg termini, l'informe d'OBS considera imprescindible posar en marxa polítiques de col·laboració públic-privada per poder incorporar al mercat habitatges assequibles oa preu taxat que aconsegueixin equilibrar el mercat.

El professor i director de l'estudi, Carlos Balado, creu necessari "recórrer a la fórmula del Pacte d'Estat, un compromís polític a llarg termini que proporcioni estabilitat regulatòria al mercat immobiliari, respecti les regles del lliure mercat i faciliti l'accés a l'habitatge a tots els ciutadans al marge d'ideologies".