El 49% dels autònoms ha experimentat una pujada en el cost del lloguer de 400 euros o més l'últim any, segons les dades ofertes per la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (Uatae).

En concret, el 18,2% dels treballadors per compte propi s'han enfrontat a un increment de 500 euros en el lloguer mensual, mentre que per al 16,4% ha estat de 450 euros i per al 14,5%, de 400 euros.

Des d'Uatae han assenyalat que aquests resultats "són reveladors" i exposen que "una part significativa" del col·lectiu d'autònoms ha de fer front "a uns sobrecostos i augment substancial a les seves despeses de lloguer a l'últim any".

La secretària general de l'organització, María José Landaburu, ha denunciat que aquest increment suposa una càrrega addicional per als petits comerços, ja que impacta de forma directa a les despeses i no poden ser repercutits en els preus dels productes "per la temible pèrdua de clients que suposaria”.

En aquest context, Uatae insta les administracions a abordar la situació i "buscar solucions que ajudin a alleujar la càrrega del lloguer dels autònoms, sobretot, a les zones tensionades".