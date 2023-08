Bitllets de 500 euros @ep

El nombre de bitllets de 500 euros en circulació es va situar el mes de juliol en 10,18 milions, arribant a la xifra històrica més baixa des que l'euro va entrar en circulació, segons les últimes dades provisionals publicades pel Banc d'Espanya, que va deixar d'emetre aquest tipus de bitllets el gener del 2019.

L'import de tots els bitllets de 500 euros es va situar el mes de juliol en 5.094 milions d'euros, davant dels més de 5.200 milions d'euros del mes precedent, fet que suposa una caiguda del 2,1% en un mes i del 22,3% respecte a la xifra de fa un any (6.557 milions).

El consell de govern del Banc Central Europeu (BCE) va acordar a principis de maig del 2016 deixar de produir bitllets de 500 euros. En aplicació d'aquesta decisió, el Banc d'Espanya va cessar l'emissió de bitllets de 500 euros des del gener del 2019, si bé continuaran sent de curs legal, per la qual cosa podran continuar circulant i utilitzant-se com a mitjà de pagament i com a dipòsit de valor, és dir per comprar i estalviar.

Així mateix, els sectors professionals, com ara bancs, companyies de transport de fons o oficines i canvi de moneda, entre altres establiments, podran recircular els bitllets de 500 euros.

Aquests bitllets mantindran el seu valor indefinidament i es podran canviar als bancs centrals i nacionals de la zona euro en qualsevol moment.

Per part seva, el nombre de bitllets de 50 euros en circulació va créixer el juliol en 387.160, fins a 1.461,7 milions d'unitats, amb un import que va vorejar els 73.086 milions d'euros.

CREIX LA BRETXA EN BITLLETS DE 200, 100 I EN ELS DE 20 I 10 EUROS



En el cas dels bitllets de 100 euros, va perdurar la bretxa entre bitllets distribuïts i bitllets retirats al juliol, després que les entitats que operen a Espanya lliuressin al Banc d'Espanya més bitllets dels que es van posar en circulació.

En concret, la diferència entre els bitllets distribuïts i els retirats de 100 euros al juliol va ser de 178 milions d'unitats, fet que suposa aproximadament 3,6 milions més respecte al mes previ.

De la mateixa manera, la diferència entre els bitllets distribuïts i els retirats de 200 euros va ser de 7,9 milions unitats al juliol, per sobre dels 7,4 milions del mes anterior.

Aquesta situació pot ser deguda al fet que el país sigui un perceptor de turisme ia la possibilitat que els turistes hagin portat els últims anys a Espanya molts bitllets d'aquest tipus. Bona part dels diners dels turistes acaben a les entitats de crèdit, que tornen part d'aquests bitllets al Banc d'Espanya perquè no en necessiten tants per fer front a les necessitats de liquiditat dels seus clients.

Pel que fa als bitllets de 10 i 20 euros, el saldo net entre allò distribuït i les devolucions també va ser negatiu al juliol. La bretxa va ser de 1.728 milions de bitllets al primer cas, 11,9 milions més respecte al mes anterior, i de 2.442 milions de bitllets en el cas dels de 20 euros, gairebé 14,6 milions més que al juny.