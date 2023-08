Façana de la seu de Naturgy / @EP

Naturgy ha llançat un nou producte anomenat Bateria Virtual, que incorpora a la seva proposta solar i que permet als consumidors fer servir els excedents limitats en factura dels seus autoconsums per sufragar tots els costos inclosos en els rebuts de llum i gas.

En concret, amb aquesta nova oferta, la companyia permet als clients que tenen una instal·lació fotovoltaica a casa acumular l'import corresponent als excedents energètics no compensats en factura com a saldo en aquesta Bateria Virtual i destinar-lo a reduir el cost de les seves factures de energia.

El grup ha destacat que aquest servei ofereix "un avantatge addicional" davant de la compensació simplificada d'excedents, que únicament descompta l'import de l'energia que s'aboca a la xarxa elèctrica fins al límit del cost de l'energia consumida el mateix mes.

Així, aquest nou producte facilita que el client pugui acumular l'import no compensat per utilitzar-lo en altres moments de l'any al mateix habitatge on s'ha generat aquest saldo o fins i tot en altres propietats on tingui contracte d'energia amb l'energètica.

REDUIR LES FACTURES TANT DE LLUM COM DE GAS FINS ZERO EUROS

Aquest mètode permet optimitzar el valor econòmic de l'energia excedentària, amb el potencial de reduir les futures factures d'energia -tant de llum com de gas- fins a arribar a zero euros sempre que el client disposi de prou saldo a la bateria virtual. L‟estalvi final dependrà en cada cas de la correlació entre la quantitat d‟energia abocada a la xarxa i el consum realitzat pel punt de subministrament.

Per beneficiar-se d'aquest nou servei de Bateria Virtual, el client haurà de tenir un contracte de subministrament elèctric amb la comercialitzadora de mercat lliure de Naturgy o, alternativament, donar-se d'alta com a nou client amb la comercialitzadora de mercat lliure de l'energètica i disposar-ne a qualsevol cas, duna modalitat dautoconsum amb compensació simplificada dexcedents.

Aquest servei està dissenyat per ser accessible i útil tant per a clients que tenen un sistema d'autoconsum individual com per a aquells que formen part d'una comunitat d'autoconsum col·lectiu. A més, qualsevol saldo acumulat a la Bateria Virtual que no hagi estat consumit es mantindrà vàlid durant un període de cinc anys, garantint així una major flexibilitat i eficiència en el seu ús.

5.000 CONTRACTACIONS A LES SEVES PRIMERES SETMANES

Amb motiu del llançament, Naturgy ofereix una promoció per la qual el servei de Bateria Virtual serà totalment gratuït fins a l'últim dia d'aquest any.

El Grup energètic ja ha registrat més de 5.000 contractacions de la Bateria Virtual les primeres setmanes de comercialització del producte, cosa que il·lustra l'interès del consumidor per aquesta iniciativa d'impuls a l'autoconsum.