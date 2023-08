Arxiu - Oli d'oliva - CIBEROBN - Arxiu

El preu de l'oli d'oliva s'"ha disparat" a l'últim mes i mig, amb un increment del 15,4%, que ha portat el preu mitjà del litre fins als 9,42 euros, encara que en alguna marca supera els 12 euros , segons els càlculs de l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) .

OCU ha portat a terme un sondeig de preus entre 19 marques d'oli d'oliva verge extra a 10 cadenes de supermercats i ha conclòs que la pujada "és generalitzada i afecta la pràctica totalitat de les marques" a totes les cadenes estudiades (Alcampo, Carrefour, Dia, Caprabo, El Corte Inglés, Hipercor, Eroski, Mercadona, Consum i Condis).

Pel que fa a les marques, el sondeig d'OCU reflecteix que només n'hi ha una que ha baixat el preu, Mar d'oliveres (-1%). A l'altre extrem, diverses marques blanques han registrat una pujada que arriba i supera el 30% en només 45 dies, cosa que també pot estar ocasionada per la desaparició d'ofertes puntuals que hi havia al juliol.

L'organització assenyala que els increments en el preu de l'oli en totes les varietats tenen l'origen "en la important reducció de la collita patida aquesta campanya", on la producció ha caigut al voltant del 50%.

FORT ESPECULACIÓ



Tot i això, OCU ha denunciat "la forta especulació que existeix al voltant del preu de l'oli" , ja que el producte que ara mateix està als supermercats es va comprar a uns preus "molt menors" dels actuals del mercat majorista.

Així mateix, OCU ha advertit de l'efecte que aquestes fortes pujades tenen per als consumidors i que tindrà com a conseqüència una reducció de consum d'oli d'oliva que es substituirà per altres olis.

Davant d'aquesta situació, l'organització ha demanat al Ministeri d'Agricultura que augmenti el control de la cadena de producció de l'oli d'oliva "per evitar els abusos i l'especulació que es pugui produir i que té efectes negatius tant pel sector com pels agricultors" .