Telefónica Europe , la filial holandesa de Telefónica, ha tancat amb èxit aquest dimecres el preu i els termes i les condicions d'una emissió d'obligacions perpètues subordinades, amb la garantia subordinada de Telefónica, per un import nominal de 750 milions d'euros, amb la consideració addicional de verd i amb data de rescat a vuit anys.

Arxiu - Edifici de la seu de Telefónica, a 27 d'abril de 2021, a Madrid, (Espanya).

Segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional de Mercats i Valors (CNMV), el preu d'emissió de les obligacions s'ha fixat al 100% del valor nominal.

La base inversora, molt diversificada, ha estat fonamentalment composta per inversors internacionals, més del 95% del total. Així, la companyia ha aconseguit millorar les condicions de forma significativa fins a fixar el cost definitiu en el 6,75%, des d'un cupó inicial de 7,125%, cosa que representa una reducció de prop de 40 punts bàsics.

Les obligacions meritaran un interès fix del 6,75% anual fins al 7 de setembre del 2031 (no inclosa). A partir d'aquesta data, l'emissió meritarà un interès fix igual al tipus swap a vuit anys aplicable més un marge del 3,615% anual fins al 7 de setembre del 2033 (no inclòs); del 3,865% anual des del 7 de setembre del 2033 (inclusivament) fins al 7 de setembre del 2051 (no inclòs); i del 4,615% anual des del 7 de setembre del 2051 (inclusivament). L'interès es pagarà per anualitats vençudes començant el 7 de setembre del 2024.

IMPORT NOMINAL UNITARI DE 100.000 EUROS



Les obligacions tindran un import nominal unitari de 100.000 euros i tindran caràcter perpetu, si bé seran amortitzables a opció de Telefónica en determinades dates i en qualsevol moment en cas que es produeixin determinats supòsits previstos en els termes i condicions de les obligacions.

Així mateix, les obligacions poden ser amortitzades en qualsevol moment al preu d'amortització a ser calculat de conformitat amb els termes i les condicions de les obligacions. Telefónica Europe podrà diferir el pagament dels interessos meritats per les obligacions, a la seva sola discreció (l'Interès Diferit), sense que això suposi un supòsit d'incompliment.

L'Interès Diferit meritarà alhora interessos i serà pagador a opció de Telefónica en qualsevol moment o amb caràcter obligatori en determinats supòsits previstos en els termes i les condicions de l'emissió.

L'emissió es regirà per Dret anglès, i està prevista la seva admissió a cotització i negociació al Global Exchange Market (GEM), el sistema multilateral de negociació de la Borsa de Valors d'Irlanda. S'adreçarà exclusivament a clients professionals i contraparts elegibles.

La subscripció i el desemborsament de les obligacions tindrà lloc a la data de tancament, que es preveu que tingui lloc el dia 7 de setembre de 2023 o data aproximada, subjecte a la signatura del contracte de subscripció amb les entitats directores de l'emissió i la resta de contractes relatius a l'emissió, així com al compliment de les condicions establertes a aquest efecte al contracte de subscripció.

Un import equivalent als fons nets que s'obtinguin d'aquesta emissió s'aplicarà a finançar projectes nous o refinançar projectes existents subjectes a criteris específics d'elegibilitat, segons detalla el Marc de Finançament Sostenible de Telefónica.

OFERTA DE RECOMPRA DE L'HÍBRID



Telefónica també ha llançat aquest dimecres una oferta de recompra de l'híbrid amb data de rescat el març del 2024, que romandrà oberta fins al proper 5 de setembre. El tancament de l?operació està previst per al dia 8 de setembre.

Ambdues operacions responen a l'estratègia de gestionar de manera proactiva la base de capital híbrid de la companyia, reforçant la seva posició com a emissor líder de finançament ESG del sector de les telecomunicacions al món.

A més, l'híbrid verd permet avançar en l'objectiu que entre un 30 i un 35% de l'activitat de finançament el 2024 respongui a criteris sostenibles. Al tancament del juny, Telefónica tenia coberts els venciments dels tres anys vinents, amb una vida mitjana del deute de 12,4 anys i un 80% a tipus fixos. Compte igualment amb una còmoda posició de liquiditat de més de 20.000 milions d'euros.