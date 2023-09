Excursions escolars / @EP

Un total de 12.113 alumnes de centres educatius catalans, un 15% més que l'any passat, han rebut el curs 2022-2023 ajuts al transport per fer visites escolars al patrimoni cultural, en el marc del programa Argonautes.

A la passada edició van participar 99 centres, el 25% dels considerats de màxima complexitat, i aquest divendres 1 de setembre s'obre el termini per sol·licitar els ajuts per al nou curs escolar, ha informat el Govern en un comunicat aquest dijous.

El programa, impulsat per la Conselleria de Cultura, s'adreça als centres educatius catalogats com a màxima complexitat, tant d'Educació Infantil i Primària com d'ESO i Batxillerat, una classificació que el departament d'Educació ha atorgat a un total de 390 centres catalans .

Els equipaments que se sumen aquest nou curs al programa són el Museu d'Història de la Immigració de Catalunya a Sant Adrià del Besòs, els museus d'Esplugues del Llobregat, i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i la Torre Blava-Espai Guinovart a Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

El programa "manté a l'alça el nombre de sol·licituds rebudes", i els ajuts es fan amb la col·laboració d'operadors com Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Renfe i TRAM amb títols de transport gratuïts d'anada i tornada, i amb finançament de fins a un 60% del cost final del servei de transport amb autocar.