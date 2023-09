Descobreix com aquesta tendència afecta les diferents regions i províncies del país. EP

El mercat de l'habitatge a Espanya continua experimentant un creixement notable, impulsat per una oferta limitada, una demanda constant i costos de construcció en augment. Tot i les mesures de política monetària del Banc Central Europeu (BCE) i la desacceleració econòmica, els preus dels habitatges continuen a l'alça. Segons les últimes dades d'Idealista, a l'agost els preus van augmentar el 7,2% interanual i el 0,4% mensual, i van superar la mitjana de 2,040 euros per metre quadrat. Aquesta és la primera vegada des del juliol del 2008 que els preus superen els 2,000 euros, encara que encara se situen un 5.3% per sota del màxim assolit durant la bombolla immobiliària.

Les estadístiques revelen que, amb poques excepcions, comprar un habitatge és més costós que fa un any a totes les comunitats autònomes, capitals i províncies d'Espanya. Les regions de les Canàries, les Balears i el País Valencià lideren l'augment de preus, amb increments de dos dígits respecte a l'any anterior, mentre que Extremadura i Catalunya van experimentar pujades més moderades.

Balears es posiciona com la regió més costosa per comprar un habitatge, amb una mitjana de 3,987 euros per metre quadrat, seguida de prop per la Comunitat de Madrid, el País Basc i Catalunya. Per altra banda, Castella-la Manxa, Extremadura i Castella i Lleó ofereixen preus més accessibles per als possibles compradors.

Pel que fa a les capitals, la majoria van registrar augments en el preu de l'habitatge durant l'agost, amb Santa Cruz de Tenerife liderant el creixement. Les ciutats de la Corunya i Conca van experimentar les caigudes de preus més importants en l'últim mes.

BARCELONA I MADRID

Les dues principals ciutats, Madrid i Barcelona, també van veure un increment en els preus de l'habitatge, i es van mantenir per sobre dels 4,000 euros per metre quadrat a les dues capitals.

Per províncies, Guipúscoa, Santa Creu de Tenerife i Osca van experimentar els majors increments, mentre que Badajoz i Barcelona van ser les províncies amb les reduccions més grans en les expectatives dels venedors.

Balears continua sent la província més cara per adquirir un habitatge, seguida de prop per Guipúscoa. Ciudad Real es manté com la província més econòmica per als compradors.

En resum, el mercat immobiliari espanyol segueix en auge, amb preus d'habitatges que continuen la tendència alcista impulsada per diversos factors, malgrat les mesures regulatòries i econòmiques en vigor."