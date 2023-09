Aquest enfocament sostenible utilitza subproductes de diverses indústries, promovent lʻeconomia circular i fomentant la formació de nous hàbitats marins. EP

L'empresa catalana Ocean Ecostructures ha creat un biomaterial per regenerar els ecosistemes marins que es fan servir per construir estructures de regeneració d'aquests ecosistemes.

La companyia ha rebut suport i una ajuda de més de 392.000 euros d´Acció (l´agència per a la competitivitat de l´empresa de la Conselleria d´Empresa i Treball), a través de la línia d´ajudes Nuclis d´R+D empresarial, informa la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.

El projecte també compta amb la cooperació del Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (Sarti) de la UPC (centre Tecnio) i l'empresa BarnaSteel, així com amb la col·laboració del centre tecnològic Leitat.

PROVA PILOT



L'empresa va començar al juliol una prova pilot a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que consisteix a implantar les primeres mostres del material al fons marí, a l'observatori Obsea del centre Sarti, ia analitzar "la resistència del material i el seu comportament" al llarg del cicle de vida.

La directora d'operacions de l'empresa, Mireia de Mas Romeu, ha afirmat que amb aquest procés "es fomenta l'economia circular, ja que com a matèria primera s'utilitzen subproductes i excedents de dues indústries" que per altra banda serien considerats residus i no es podrien reaprofitar.

"A través de la nostra tecnologia podem desenvolupar estructures basades en substrat natural que afavoreixen la formació de nous hàbitats per les espècies marines", ha explicat.

El producte final es compon de restes d'escòria blanca, residus de la indústria siderúrgica i closques d'ou i de bivalves (com musclos i ostres) de la indústria agroalimentària, que donen lloc a un nou material conglomerat.