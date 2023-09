CaixaBank / @EP

CaixaBank ha decidit llançar un dipòsit amb un tipus d'interès TAE al 2% i un termini de venciment d'un any i és el primer producte que l'entitat llança per al client generalista des que va començar el camí de normalització dels tipus d'interès.

Tot i això, el 2% ofert no és a tots els clients, ja que per assolir aquesta xifra cal comptar amb bonificacions. El tipus dinterès parteix dun mínim dun 1%, que augmenta en un altre punt percentual en funció dels productes que tingui contractat el client.

Així, la domiciliació d'una nòmina o pensió suposa una bonificació de mig punt percentual, mentre que si es té contractada una assegurança de llar, vida o salut, una alarma Securitas o Protecció Senior o el producte MyBox Jubilació, s'obtenen 0,25 punts addicionals.

En tot cas, les assegurances de vida i llar requereixen una prima mínima anual de 120 euros perquè bonifiquin el tipus dinterès al 0,25%.

L'import mínim per contractar és de 5.000 euros i no hi ha un import màxim. CaixaBank dirigeix aquest producte tant a nous clients com als actuals. Els interessos es cobren al venciment del dipòsit, passat un any, juntament amb el principal.