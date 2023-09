Zona propera a Riumar (Tarragona), al Delta de l'Ebre, inundada per la borrasca 'Gloria', a Riumar/Tarragona/Catalunya (Espanya) a 24 de gener de 2020. Fotografia d'ARXIU Signatura: Fabián A. Pons

L'arròs del Delta de l´Ebre disposa d´un segell propi de qualitat alimentària i de denominació d´origen protegida i certificada per la Comunitat Europea, que garanteixen l´autenticitat d´aquest arròs de textura i sabors únics. I ara mateix la qualitat alimentària és rellevant davant de l'escassetat determinada pels fenòmens atmosfèrics adversos i la guerra a Ucraïna.

L'arròs és un dels elements més importants de la nostra cuina. No hi ha casa on no hi hagi un paquet, ja que la relació entre el preu i la quantitat de boques que pot alimentar és excel·lent. Tot i això, les collites s'estan complicant en els últims anys a causa de les tempestes que estan arrasant amb els camps. En el cas del Delta de l'Ebre, es va salvar per miqueta del temporal de l'última DANA; tal com ens ha explicat la Unió de Pagesos, però això no vol dir que la collita que tindran sigui bona per a aquest 2023.

Albert Pons, responsable nacional del sector de l'arròs a la Unió de Pagesos, explica a CatalunyaPress que el Delta s'ha "salinitzat" els últims mesos, conseqüència de la retallada de la concessió d'aigua de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a causa de la sequera . Com que la meitat de l'aigua està disponible, no s'ha pogut realitzar el cicle natural de l'aigua. "En no haver-hi prou dotació d'aigua, els agricultors no hem pogut fer córrer l'aigua. S'ha quedat estancada als camps durant mesos, cosa que l'ha convertit en una aigua que ha pujat els índexs de salinitat 5 o 6 vegades per a sobre del que el cultiu pot admetre", lamenta Pons.

Aquesta salinització, com no pot ser altrament, afectarà la collita que es faci d'arròs al Delta de l'Ebre, però encara és aviat per valorar quin percentatge es perdrà perquè no l'acabaran fins a mitjans d'octubre. "És aviat per fer valoracions", afirma.

LA IMPORTACIÓ D'ARRÒS DEL VIETNAM I CAMBODJA LLAST L'ECONOMIA LOCAL

El problema que hi ha a Europa és que estan “lluitant en desigualtat de condicions respecte al Vietnam o Cambodja, entre d'altres”. Aquests països utilitzen molts més pesticides que al vell continent no estan permesos, per la qual cosa el cost de producció és molt diferent.

Unió de Pagesos argumenta que es controla el sol, l'aigua, el gra perquè no hi hagi cap substància prohibida, cosa que no posen pegues i estan a favor per assegurar la qualitat i la seguretat del seu arròs.

Aquests controls fan que Europa necessiti importar arròs d'altres països per abastir tot el consum del continent. La incongruència es produeix amb els límits del gra: el límit màxim de residus ( LMR ) de països com Vietnam és molt superior al del Delta, per exemple.

Com que l'arròs d'aquests llocs productors conté molts més residus i Europa en necessita la importació, el que ha decidit la Unió Europea és augmentar els LMR perquè l'arròs estranger pugui venir "carregat de pesticides". "A mi m'estan dient que no puc llençar pesticides, però a l'arròs que ve de fora li estan augmentant el límit de residus", lamenta i afegeix que "estan posant en perill la seguretat de molts consumidors".

"No podem fer importacions a qualsevol preu. Hi ha d'haver unes normes bàsiques per atendre la seguretat dels consumidors", sentencia

Per tant, el proveïment d'arròs als supermercats continua estant assegurat, majoritàriament, per la qual cosa el preu no pujarà tant, tot i que ja ha augmentat un 22% en un any a causa dels episodis climatològics. Tot plegat es regeix per la llei de l'oferta i la demanda: si hi ha arròs, el preu es manté; en el moment en què comenci a disminuir (tant a les importacions com a la producció nacional), tocarà pensar-se dues vegades la seva compra.

Tot i això, l' Índia ja ha prohibit l'exportació del seu arròs per poder abastir tot el consum propi, per la qual cosa el temor que se segueixin augmentant els preus existeix i és real .