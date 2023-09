Foto: CaixaBank

CaixaBank ha realitzat la seva primera col·locació d'un doble tram de deute en dòlars al mercat americà. En primer terme, el banc ha col·locat 1.000 milions en un bo sènior no preferent a 11 anys, amb opció d'amortització anticipada el desè any. La rendibilitat de partida ha estat de 270 punts bàsics per sobre de la rendibilitat del bo del Tresor dels EUA del mateix venciment. L'alta demanda rebuda (4.600 milions de dòlars per a tots dos trams) ha permès rebaixar el preu de 15 pbs fins als 255 punts sobre l'índex de referència. El cupó ha quedat fixat al 6,840%.

Paral·lelament, CaixaBank ha col·locat un altre bo sènior no preferent amb un termini de venciment més curt: 4 anys, amb opció d'amortització anticipada el tercer any. En aquest cas, també s'han col·locat 1.000 milions de dòlars, amb una rendibilitat de 195 punts bàsics sobre la rendibilitat del bo del Tresor dels Estats Units del mateix venciment, és a dir, 15 punts per sota del preu de sortida (Índex de referència +210 pbs) gràcies a l'alta demanda ja comentada. El cupó d'aquest bo ha quedat fixat al 6,684%.

Aquesta és la segona emissió de CaixaBank en dòlars al mercat americà, després de col·locar un bo senior no preferent de 1.250 milions d'euros al gener. D'aquesta manera, l'entitat continua aprofundint en el seu objectiu de diversificar la base inversora en un mercat de grans dimensions i estabilitat com és el nord-americà. La diversificació permet arribar a un nombre més gran d'inversors i, per tant, aconseguir menys costos de finançament i més capacitat d'apel·lació al mercat.

Amb aquesta emissió, CaixaBank continua reforçant la seva posició de passius ball-inables , còmodament per sobre del requeriment de MREL previst per a l'1 de gener de 2024, i reafirma el compromís del banc de continuar construint el matalàs de deute 'ball-inable' que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants.

Les entitats encarregades de la col·locació han estat Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, JP Morgan i Morgan Stanley.

CaixaBank és un emissor recurrent que ha realitzat 9 emissions públiques des de començament d'any en euros, lliures esterlines i dòlars, i en totes les tipologies d'actius (senior preferent, sènior no preferent, Tier 2 i AT1) com a part del seu pla de finançament regular.

Aquesta transacció en dòlars se suma a emissions anteriors en divises diferents de l'euro. El gener del 2023, CaixaBank va emetre 1.250 milions de dòlars de deute sènior no preferent i 500 milions de lliures de bons Tier 2; el març del 2022, CaixaBank va emetre 500 milions de lliures de deute sènior no preferent; el juny del 2021, va emetre 200 milions de francs suïssos de deute sènior no preferent; i al maig de 2021, va col·locar un bo verd sènior no preferent per import de 500 milions de lliures. A més, al mercat japonès ha realitzat quatre emissions en iens per un total de prop de 200 milions d'euros equivalent.