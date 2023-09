Professor / @EP

Els sindicats CCOO i UGT mantenen l'esperança que els salaris dels funcionaris augmentin un 0,5% a partir de l'octubre, a causa de l'acord salarial a què van arribar amb el Govern central l'any passat si no hi havia una disminució significativa de la inflació. Aquest augment se suma a l'increment salarial ja implementat des del gener, que va ser del 2,5% per a aquest any, i tindrà un efecte retroactiu al començament de l'any.

A causa d'això, el Govern haurà de fer un pagament únic compensatori als empleats públics per cobrir els increments que no es van aplicar durant els primers 10 mesos de l'any. La suma daquest pagament compensatori oscil·larà entre 48 i 108 euros, depenent de la categoria laboral del beneficiari.

Les organitzacions sindicals van expressar la seva satisfacció aquest dimecres passat a través de comunicats per les "bones notícies per al conjunt dels empleats i empleades públiques". Per part seva, el Ministeri d'Hisenda ha assenyalat que estan esperant la confirmació de les dades de l'IPC del setembre abans de posar en marxa les mesures pertinents.

Pel que fa a la Generalitat, han manifestat el seu compromís d'aplicar aquest augment salarial "tan aviat com sigui possible", encara que no han especificat si això passarà a la nòmina d'octubre o en un moment posterior.

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública va arribar a un acord amb CCOO i la UGT per implementar augments salarials durant els anys següents. Tot i això, és important assenyalar que el tercer sindicat amb representació, CSIF, va votar en contra d'aquest acord. Les pujades salarials ja estan planificades fins a l'any 2024, tot i que el desenvolupament final dependrà de certes variables relacionades amb la inflació i el Producte Intern Brut (PIB).