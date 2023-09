El 37,7% dels espanyols considera que a Espanya es paga molt en impostos , davant d'un 48,2% que considera que regular i un 11,2% que poc, alhora que un 77,4% no creu que els impostos es cobren amb justícia i més d'un 88,6% pensa que hi ha força o molt frau fiscal , segons l'estudi 'Opinió pública i política fiscal (XL)' realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

Arxiu - La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ofereix una roda de premsa a la seu del Ministeri, el 30 de març de 2023, a Madrid (Espanya).

L'estudi s'ha realitzat sobre la base de 3.011 entrevistes entre els dies 26 i 31 de juliol a persones més grans de 18 anys de 1.051 municipis i 50 províncies, i mostra que un 30,8% dels espanyols opina que a Espanya es paguen més impostos en comparació amb altres països més avançats d'Europa, davant d'un 18,3% que creu que es paga igual i un 41,3% que diu que hi ha menys càrrega fiscal.

En les seves respostes, un 77,4% dels enquestats va assenyalar que els impostos no es cobren amb justícia i que no paguen els que més tenen, davant d'un 19,7% que afirma que sí que hi ha justícia en el pagament de tributs. A més, tenint en compte els serveis públics i les prestacions socials existents, un 48,3% sosté que la societat es beneficia poc o res del que es paga en impostos i cotitzacions.

És més, un 59,1% assegura que rep menys de l'Administració del que paga en impostos i cotitzacions, un 29,9% destaca que rep més o menys allò que paga, i només un 9,1% creu que rep més de l'Administració del que paga.

Pel 59,1% dels enquestats els impostos són necessaris perquè l'Estat pugui prestar serveis públics, davant del 20,3% que assegura que els impostos són una cosa que l'Estat obliga a pagar sense saber gaire bé a canvi de què. Per la seva banda, un 19% considera que els impostos són un mitjà per redistribuir millor la riquesa a la societat.

En les respostes, les persones enquestades creuen majoritàriament que el sistema fiscal ha de recolzar-se en impostos directes, segons la renda o la riquesa de persones i empreses (un 70,9%) davant d'impostos indirectes que afecten per igual (23,5%) .

Tot i això, un 72,2% va contestar que l'Administració fa pocs o molt pocs esforços per explicar la destinació dels impostos, davant d'un 18% que va donar suport al treball realitzat pels poders públics.

GAIREBÉ NOU DE CADA DEU CREU QUE HI HA MOLT FRAU FISCAL



Pel que fa al frau fiscal, un 88,6% ressalta que existeix força o molt a Espanya, davant només un 7,9% d'enquestats que apunta que n'hi ha poc i un exigu 1,1% que afirma que n'hi ha molt poc.

En aquest sentit, el 55,6% dels enquestats considera que l'Administració fa pocs o molt pocs esforços per lluitar contra el frau fiscal , davant del 40,3% que opina que es fan molts o força esforços.

Preguntats per la raó que mou les persones a amagar part o tots els seus ingressos a Hisenda, el 21,7% assenyala que és perquè els que més tenen eviten (o minimitzen) el pagament d'impostos, mentre que el 17,7% ho atribueix a la manca d'honradesa i consciència ciutadana i el 16,1% explica que és perquè els salaris són massa baixos i cal buscar altres opcions per aconseguir diners.

Tot i aquesta percepció generalitzada del frau, els enquestats destaquen que la gran part (44,3%) de persones que coneixen declara realment tots o gairebé tots els seus ingressos en fer la declaració de la renda (IRPF), un 34,6% que força, un 15,4% que poca i un 2% que cap. A més, un 31,3% subratlla que la gent que coneix i està obligada a declarar l'IVA, com a professionals i autònoms, declara tots o força dels seus ingressos.

Davant la pregunta de si considera que els espanyols són conscients i responsables a l'hora de pagar impostos, el 10% assegura que no són "gens conscients ni responsables", mentre que el 52,4% opina que són "poc conscients però responsables" . Només un 4% es defineix com a "molt conscients i responsables", mentre que el 30,8% apunta que són "bastant conscients i responsables".

Sobre la tolerància davant diferents tipus de frau, un 97% es considera poc o gens tolerant sobre que una gran empresa eluda o evita pagar l'impost sobre societats i un 97,7% respecte a rebre una prestació social a la qual no es té dret.

GAIREBÉ AL 80% LI GENERA REBUIG PAGAR UNA FACTURA SENSE IVA



Menys rebuig, encara que majoritari igualment, rep muntar una empresa que operi només a Internet per pagar menys impostos (64,7%), pagar sense factura una reparació domèstica per evitar abonar l'IVA (79,9%), ser autònom i no cobrar l'IVA (88%), i ser autònom i deduir-se despeses personals com a despeses d'empresa que no corresponen (88,6%). Una dada significativa és que el 17,8% dels ciutadans no sap que el tipus general dIVA a Espanya és del 21%.

D'altra banda, els enquestats van assenyalar com a principals efectes del frau fiscal la disminució de recursos per finançar serveis públics i prestacions (32,6%) i la generació d'injustícies, ja que uns han de pagar allò que deixen de pagar altres (31,7%) %), seguits de la desmotivació dels que són complidors (16,9%) i l'augment de la pressió fiscal dels que paguen correctament (14,1%). Només un 1,6% va respondre que el frau fiscal no té efectes realment importants.

Així mateix, un 86,1% afirma estar d'acord que "enganyar Hisenda és enganyar la resta dels ciutadans", un 68,4% comparteix que si la gent no enganya més "és per por a una revisió" i un 93 ,5% censura l'afirmació que "no està malament amagar part de la renda perquè això no perjudica ningú".

RECURSOS INSUFICIENTS EN SANITAT, INVESTIGACIÓ I MEDI AMBIENT



Pel que fa al finançament dels serveis públics, les persones enquestades assenyalen la investigació en ciència i tecnologia (84,3%), habitatge (75,6%), sanitat (73,3%), medi rural (72,3%) ), protecció al medi ambient (69,3%), ajuda a persones dependents (68,3%), Justícia (59%), Ensenyament (57,9%), Serveis Socials (52,7%), Cultura (51, 6%) i Seguretat Social i pensions (48,1%) com a partides a què es destinen molt pocs recursos.

Entre els serveis a què es dediquen massa recursos, Defensa va superar el 30% de persones, mentre que un 12,1% critica que es dediquen massa recursos a obres públiques i un 9,7% a la protecció per desocupació.