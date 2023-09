L' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha denunciat que el preu de l'oli d'oliva està "disparat" ia l'abast d'"uns pocs", alhora que ha demanat al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que augmenti el control de la cadena de producció d'aquest 'or líquid'.

Oliveres. - LA UNIÓ

En concret, l'OCU ha avisat en una nota de premsa que des del mes de juliol passat, les pujades del preu de l'oli d'oliva, en alguns casos, superen el 30% i un litre arriba "fàcilment" als 10 euros.

"L'objectiu d'aquest control és evitar els abusos i prevenir qualsevol especulació que té efectes tan negatius tant per als consumidors, com per als agricultors" , ha destacat l'OCU.

L'OCU ha explicat que el preu de l'oli d'oliva verge extra, conegut com a AOVE, ha pujat el 15,4% des de la primera quinzena de juliol.

També ha detallat que no es basen en "impressions", ja que des de l'OCU han realitzat un sondeig de preus en 10 cadenes de supermercats, comparant el cost que tenien 19 marques d'oli d'oliva verge extra a primers de juliol davant del registrat a final d'agost.

L'OCU ha subratllat que ha comprovat que, en tot just mes i mig, la pujada de preus ha estat generalitzada i afecta gairebé totes les marques a totes les cadenes analitzades.