En un gir inesperat, els problemes de subministrament han ressorgit a les fàbriques automotrius espanyoles, impactant en la producció de vehicles. Aquesta setmana, tant la planta de Stellantis a Vigo com la de Saragossa, juntament amb la planta de Seat a Martorell, s'han vist afectades a causa de l'escassetat de components essencials per als motors.

L'arrel del problema es troba en les inundacions recents que van colpejar Eslovènia, on s'ubica un proveïdor crític per a diverses marques del Grup Volkswagen, incloent Seat i Cupra. Aquests esdeveniments climàtics han limitat la capacitat d'aquesta empresa eslovena per subministrar components, cosa que ha portat a la suspensió de la producció a la fàbrica de Martorell, programada per dimarts que ve, 12 de setembre.

Fonts de Seat han explicat que a causa de les inundacions a Eslovènia, el proveïdor només pot proporcionar quantitats limitades de components per a motors. Davant d'aquesta situació, l'empresa automotriu ha hagut de prendre la decisió d'interrompre temporalment la producció a Martorell. Per part seva, el Grup Volkswagen està treballant en estreta col·laboració amb l'empresa afectada per minimitzar els efectes d'aquesta situació i restaurar la producció normal.

A més de Martorell, dues plantes més de Stellantis han enfrontat desafiaments similars en la producció. A la planta de Figueruelas, Saragossa, s'han cancel·lat diversos torns de producció els últims dies a causa de problemes de subministrament de components. Aquests problemes han afectat les dues línies de producció que ensamblen vehicles com l'Opel Crossland, el Citroen C3 Aircross i l'Opel Corsa.

Així mateix, la fàbrica de Stellantis a Vigo ha hagut de suspendre l'activitat al seu 'Sistema 1' a causa de la manca de subministraments, cosa que afecta la producció de models com el Citroën C-Elysée i els Peugeot 301 i 2008. No és la primera vegada que la factoria viguesa s'enfronta a interrupcions en la producció per problemes de subministrament, ja que va experimentar situacions semblants a l'agost.

