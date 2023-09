Concretament, són 8.000 milions de deute durant 4 anys. EP



Les eleccions generals del 23 de juliol han deixat Espanya en una cruïlla política, amb un escenari que requereix una gran habilitat per desentranyar la clau de la governabilitat. En aquest context, els partits independentistes catalans emergeixen com a actors crucials en la formació futura del Govern, amb un conjunt de demandes que inclouen, en termes econòmics, la condonació del deute que l'autonomia manté amb l'Estat. Els números donen suport a aquestes peticions, ja que en els propers quatre anys, la Generalitat s'enfronta al pagament de gairebé 32.000 milions d'euros en deute, una quantitat en què destaca el deute que la regió deu a l'Estat, incloent diversos mecanismes de liquiditat, com el conegut Fons de Liquidesa Autonòmic (FLA).

D'acord amb les dades de l'últim pla d'inversió presentat pel Govern català, Catalunya té al davant venciments de deute per 7.988 milions d'euros el 2024, 7.828 milions el 2025, 7.978 milions el 2026 i 8.097 milions més el 2027. En total, una suma de 31.891 milions d?euros, la xifra més elevada amb diferència en comparació amb altres comunitats autònomes. D'aquesta quantitat, gairebé 29.000 milions corresponen a diversos mecanismes de liquiditat proporcionats per l'Estat, entre els quals hi ha FLA.

LA QUE MÉS DEU

En contrast, altres regions espanyoles tenen nivells significativament menors de deute pendent amb l'Estat. Per exemple, la Comunitat Valenciana, que acumula el segon deute conjunt més gran, s'enfronta al pagament de gairebé 25.000 milions en el mateix període. A continuació, figuren Andalusia, amb 13.870 milions en venciments de deute, i Madrid, amb només 11.400 milions, al voltant d'un terç del que deu la Generalitat catalana.

La possible condonació del deute es presenta com un tema central a les negociacions entre el Govern en funcions i les forces independentistes catalanes per a la configuració d'un nou executiu. No obstant això, és probable que aquesta proposta generi resistència entre les regions sense deute i aquelles que han reduït la càrrega de deute en anys anteriors. A més, és important considerar que qualsevol deute condonat a les regions autònomes probablement haurà de ser assumit per l'Estat.

Aquest assumpte es vincula també amb la possible reforma del sistema de finançament autonòmic, que fa gairebé una dècada que no s'actualitza. Aquest sistema, encarregat de distribuir recursos econòmics entre les regions per finançar serveis essencials, rep crítiques per part de territoris com Catalunya, que argumenten rebre menys del que aporten. La reforma del sistema de finançament autonòmic es presenta com una prioritat per a la propera legislatura, i s'espera un impuls des del Govern. Tot i això, aconseguir un acord entre les 15 regions que competeixen per obtenir les millors xifres serà un repte considerable.