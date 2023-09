Peatge / Arxiu

Les autopistes de peatge que van fer fallida després de la crisi financera del 2008 i que l'Estat va rescatar el 2017 van obtenir un benefici net de 2,7 milions d'euros el 2022, fet que suposa més que duplicar els guanys d'1,2 milions d'euros que van registrar l'any anterior.

Aquestes vies van ser la R-2 (Madrid a Guadalajara), la R-3 (sortida de Madrid direcció València), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la R-4 (sortida de Madrid direcció Còrdova), l'AP- 41 (Madrid-Toledo), l'AP-7 (Circumval·lació d'Alacant), la M-12 (Eix Aeroport de Madrid), l'AP-36 (Ocaña-La Roda) i l'AP-7 (Cartagena-Vera).

Tot i que totes les vies van augmentar els trànsits, la R-4 (sortida de Madrid direcció Còrdova) i l'AP-41 (Madrid-Toledo) van obtenir unes pèrdues de 4,6 i 3,2 milions d'euros, respectivament, altes despeses dexplotació. El tram de l'AP-7 Circumval·lació d'Alacant i la M-12 també van perdre diners, encara que menys: 1,3 i 1,2 milions, respectivament.

Tenint en compte aquestes pèrdues, costa de creure que la seva repercussió no acabin a les butxaques de les que hi circulen. A més, cal tenir en compte que Brussel·les ja va confirmar a l'Executiu al juliol que hauria d'introduir un "mecanisme de pagament" per l'ús de carreteres a partir del 2024 , malgrat el desmentiment de l'Estat.

La qüestió és: Quin preu caldrà pagar per circular per les autovies, també a Catalunya, quan el proper govern instauri el model de pagament per ús, acordat amb Brussel·les per mantenir-les en un estat òptim?

CATALUNYA I ELS PEATGES, UN CAMÍ DESTINAT A RETROBAR-SE

Precisament a Catalunya, des del 2021 passat els catalans es van acomiadar de la majoria de peatges a les autopistes, i només han quedat operatius quatre trams:

C-16 al seu pas pels túnels de Vallvidrera

al seu pas pels C-16 ( autopista de Montserrat), de Sant Cugat a Manresa

( C-16 al seu pas pels Túnels del Cadí

al seu pas pels C-32 (autopista Pau Casals) , de Castelldefels al Vendrell

No obstant això, aquesta felicitat tindrà prompta data de caducitat: 2024. Perquè rebre els fons europeus Next Generation, Brussel·les va imposar al nostre país la implementació de peatges, i Catalunya no se n'escaparà.

El sistema que s'implementarà serà el free flow , que consisteix que la Direcció General de Trànsit (DGT) posarà càmeres que llegiran les matrícules i que comptabilitzaran els quilòmetres que recorre el vehicle. Posteriorment, carregaran al nostre compte bancari l'import depenent de la distància, horari, tipus de vehicle, etc. Cada quilòmetre costarà entre un i nou cèntims, de manera que anar de Barcelona a Madrid, per exemple, costaria 56,34 euros si es cobrés nou cèntims per quilòmetre.

Tot allò que es recapti s'utilitzarà per mantenir la xarxa de carreteres, ja que l' Associació Espanyola de la Carretera estima que té un dèficil de conservació de més de 10.000 milions d'euros.

Mancarà veure si aquest preu que s'estimava al juliol es mantindrà ara que es tenen les dades del dèficit que suposen alguns trams d'autopistes a les arques estatals.