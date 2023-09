Experiència immersiva / Telefònica

Telefónica s'ha convertit en el principal proveïdor tecnològic de l'America's Cup Experience, el nou centre de divulgació oficial de la Copa Amèrica recentment inaugurat que estarà obert fins al maig del 2025 i que, a través d'experiències immersives i gamificades, dóna a conèixer la ciutadania aquesta competició de vela, la regata més important del planeta, que se celebrarà el proper any en aigües de Barcelona.

El projecte tecnològic dissenyat per Telefónica per a aquest espai abasta àmbits diversos com la instal·lació dels sistemes audiovisuals encarregats de les experiències immersives sobre la Copa Amèrica , connectivitat, control d'aforament i fluxos de persones, seguretat perimetral o serveis antiincendis.

Per representar en tota la seva esplendor i en format cinematogràfic la pel·lícula oficial de l'America's Cup 'One Hell of a Battle', que es visualitzarà a través d'una pantalla de gran format, la segona més gran d'Europa i la més gran d'Espanya, amb 611 m2, Telefónica ha instal·lat un projector làser amb format 4K d'última generació de 4.096 x 2.160 píxels, una lluminositat de 52.000 lúmens i un dels millors sistemes de so envoltant.

L''Experiència immersiva' s'ha dotat amb sis projectors 1DLP làser-fòsfor amb una resolució de 2.716 x 1.600 píxels i una lluminositat de 12.000 lúmens que generen una projecció coordinada sobre una pantalla de 128 m2. Aquest espai es basa en el moviment, la interacció, la llum i la tecnologia, per tal de transmetre les emocions de la competició i que estiguin a l'abast dels visitants de l'espai. La sala comptarà properament amb efectes de vent per a la plena immersió.

A l'espai batejat com a 'Túnel del temps' , Telefónica ha instal·lat una galeria multimèdia consistent en 100 pantalles de diferent format i sincronitzades entre si amb tecnologia audiovisual puntera. Aquesta galeria envolta el visitant i explica com ha evolucionat i canviat la competició al llarg de la història. Les pantalles situades tant a la paret com al sostre generen una sensació d'onada digital sobre els assistents. Aquest espai ha suposat un repte tècnic per al qual ha calgut desenvolupar una tecnologia ad-hoc que permeti posicionar les pantalles cap per avall.

L''Experiència immersiva' i el 'Túnel del temps' estan units pels passadissos de projecció, un espai dotat d'unes teles en forma de vela retroprojectades.

A la zona 'Free Experience', l'àrea oberta al públic i gratuïta on el visitant pot descriure la competició en totes les facetes, s'han instal·lat pantalles interactives de 75 polzades en forma de tòtems explicatius. A través d´aquestes pantalles es facilita informació sobre la Copa Amèrica i la vinculació de Barcelona amb el mar d´una manera didàctica.

L'equipament audiovisual es complementa amb una gran pantalla LED exterior de 5 x 8 metres de gran lluminositat per garantir-ne la millor visualització, i amb capacitat per transmetre les regates en directe, instal·lada a l'àrea de benvinguda del recinte.

A més, l'experiència també compta amb dos simuladors dissenyats específicament per a l'America's Cup Experience que recrearan les sensacions que només poden viure els tripulants. Per aconseguir-ho, s'han fabricat dos simuladors immersius, un programari ad hoc amb un sistema robotitzat de moviment, juntament amb un entorn d'ulleres de realitat virtual i sistema d'aire.

Amb l'objectiu de regular els fluxos de persones per garantir la comoditat dels visitants, Telefónica ha instal·lat també sensors d'imatge no intrusius distribuïts per tot l'espai i amb un sistema d'intel·ligència artificial (IA) que analitza l'aforament de totes les zones a temps real.

D'altra banda, Telefónica ha instal·lat la xarxa d'àrea local LAN i tota la xarxa Wi-Fi del centre , incloent un servei dedicat d'accés i presència a internet DIBA. També els serveis de seguretat de la xarxa, la seguretat perimetral de l'espai i un nou sistema antiincendis per aspiració.

Chema Casas, director general de Telefónica a Catalunya, assenyala: “Un cop més, Telefónica demostra les seves capacitats liderant un projecte tecnològic com aquest, en què han participat diverses àrees de la companyia com les divisions d'enginyeria de connectivitat, de sistemes, de audiovisuals i de seguretat, que han treballat de manera coordinada en un temps rècord”.