Arxiu - Seu del BCE a Frankfurt.

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit elevar els tipus d'interès en 25 punts bàsics , de manera que la taxa de referència per a les seves operacions de refinançament se situarà al 4,50%, mentre que la taxa de dipòsit arribarà al 4% i la de la facilitat de préstec el 4,75%.

Amb aquesta desena pujada consecutiva del preu dels diners, que s'ha situat al nivell més alt en més de 20 anys, el BCE segueix endavant amb l'enduriment de la seva política monetària, si bé ha apuntat que els tipus poden haver tocat sostre.

"La pujada de tipus d'avui reflecteix la valoració del Consell de Govern de les perspectives d'inflació a la llum de les noves dades econòmiques i financeres, la dinàmica de la inflació subjacent i la fortalesa de la transmissió de la política monetària", assenyala el BCE en un comunicat.

D'altra banda, el BCE ha afirmat que els tipus d'interès "han assolit nivells que, si es mantenen per un temps prou prolongat", contribuiran de manera "substancial" a tornar la inflació a l'entorn del 2%.

Amb la pujada d'un quart de punt anunciada aquest dijous pel BCE, en línia amb l'adoptada al juliol, el 'Guardià de l'euro' ha elevat el preu dels diners en 450 punts bàsics durant l'actual cicle de pujades, que va començar a juliol de l?any passat.

El Consell de Govern del BCE ha assenyalat que les pujades anteriors dels tipus d'interès "se segueixen transmetent amb força" i les condicions de finançament s'han tornat a endurir i estan frenant cada vegada més la demanda, "la qual cosa és un factor important perquè la inflació torni a l'objectiu”.

Així mateix, l'organisme dirigit per Christine Lagarde ha pronosticat que la inflació mitjana aquest 2023 se situï al 5,6%, per moderar-se al 3,2% i al 2,1% el 2024 i el 2025, respectivament. Això suposa una revisió a l'alça de dues dècimes per a aquest any i el següent, que es justifica en els preus de l'energia, però és una correcció a la baixa en una dècima per al 2025.

La variable subjacent, que exclou del seu càlcul els preus de l'energia i els aliments donada la seva volatilitat més gran, també s'ha revisat "lleugerament a la baixa", per quedar al 5,1% aquest any, al 2,9% el 2024 i el 2,2% el 2025.

Per part seva, el BCE ha pronosticat que el producte interior brut (PIB) de la zona de l'euro s'expandeixi aquest any un 0,7%, un 1% el que ve, i que es registri una acceleració a l'1,5% per al 2025. Aquestes xifres impliquen una correcció "considerable" a la baixa (dues dècimes menys en el cas del 2023, mig punt la del 2024 i una dècima la del 2025) que el banc justifica en l'impacte de la política monetària restrictiva sobre la demanda domèstica i l'afebliment del comerç internacional.

CONTEXT MACRE ACTUAL

La decisió del BCE arriba després que la taxa d'inflació interanual de la zona euro es desaccelerés al juliol fins al 5,3%, dues dècimes per sota de la pujada de preus registrada al juny i el nivell més baix des del gener del 2022. En excloure del càlcul l'impacte de l'energia i dels aliments, l'alcohol i el tabac, la taxa subjacent es va mantenir estable al 5,5%.

A més, fa una setmana Eurostat va informar que el creixement del PIB de la zona euro va registrar una contracció del 0,1% el segon trimestre del 2023, idèntica xifra a la del primer tram de l'any.