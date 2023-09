La seu de la Cambra, a l'avinguda Diagonal de Barcelona. Foto: Europa Press

El teixit comercial i empresarial de Barcelona està cridat a les urnes entre aquest divendres 15 de setembre i el proper dimecres 20 per decidir la nova configuració de la Cambra de Comerç de Barcelona . Els comicis per decidir les persones que ocupen els seients del Ple de l'entitat, doncs, serviran perquè les empreses amb seu o activitat a la demarcació de Barcelona elegeixin entre la continuïtat i el canvi a la Cambra per als propers 4 anys.

Amb aquestes eleccions es renovaran els òrgans de govern de la corporació i es farà efectiva la nova composició del Ple, que tindrà 52 vocalies escollides per sufragi, 6 designades per organitzacions empresarials i 2 reservades per a les empreses de més aportació econòmica. Així, aquest òrgan estarà format per 60 membres.

MÒNICA ROCA VOL REPETIR MANDAT

La presidenta sortint, Mònica Roca , vol tornar a ocupar el càrrec i és la persona que està al capdavant de la candidatura Un pas més.

Roca és enginyera de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i empresària. Va fundar isardSAT, una empresa de satèl·lits especialitzada en el processament de dades de satèl·lits d'observació de la Terra i en solucions per mitigar el canvi climàtic. Va accedir al càrrec el març del 2021, ja que el seu predecessor, Joan Canadell, va fer el salt a la política, sent elegit diputat al Parlament.

Equip d'Unpasmes

Desacomplexadament independentistes, diuen compartir "una mateixa visió de país" i lamenten que "els constants greuges (espoli fiscal, dèficit crònic en infraestructures, inexistència de corredor mediterrani, etc.) que patim des de fa ja massa temps fan evident que la millor política econòmica per al teixit productiu català és comptar amb un estat propi", que permeti "gestionar els nostres recursos, invertir en les infraestructures que requereixen les nostres empreses, comptar amb un model aeroportuari que garanteixi la competitivitat de la nostra economia, amb una clara aposta per la innovació, la investigació i el talent".

El seu programa es vertebra en sis eixos:

fer passos cap a la sostenibilitat mediambiental i social ; Impulsar la digitalització ; Avançar en la cohesió territorial , treballant amb càmeres d'altres zones de Catalunya: Fomentar la internacionalització de lactivitat comercial; potenciar la competitivitat, la innovació i el talent ; Transformar la Cambra, revitalitzant-la.

Més enllà de Roca, a la llista hi ha figures de pes, com Joan Canadell (qui ja va ser president de la Cambra entre el 2019 i el 2021) i Joan Puigcercós (expolític d'Esquerra Republicana), de manera que la candidatura ha aconseguit aglutinar tant figures properes a ERC com de Junts per Catalunya.

SANTACREU, ALTERNATIVA PER "DESPOLITITZAR" LA INSTITUCIÓ

L'altra candidatura la lidera l'exconseller delegat de DKV Josep Santacreu , i la seva visió és oposada a la dels seus oponents, ja que són partidaris de "despolititzar" la Cambra i "representar tothom per igual", cosa que va deixar clara durant presentació.

Santacreu és metge, empresai i filantrop. Té una llarga trajectòria professional al sector de la salut, el 2016 va rebre la Creu de Sant Jordi per ser un dels impulsors a Catalunya del concepte de responsabilitat social de l'empresa, sobretot des de la direcció d'organitzacions socials, sanitàries i econòmiques. També ha col·laborat amb entitats i ha impulsat iniciatives als àmbits de l'esport, la cultura, l'acció social i el medi ambient.

Els noms forts de Va d'empresa, liderada per l'empresari Santacreu, provenen principalment de FemCat (una associació privada) i Pimec.

Al programa de Santacreu destaquen idees com

millorar la competitivitat de les empreses;

de les empreses; Promoure la transformació social i la igualtat

Aposta per la sostenibilitat i la internacionalització ;

; Impuls de la innovació i la investigació ;

; Aconseguir que el talent es quedi a Catalunya i atraure capital;

i atraure capital; Defensar un nou model de finançament i fomentar les inversions en infraestructures i la indústria 2.0.

Les empreses que formen part d'aquesta candidatura es poden consultar a aquest enllaç: https://vadempresa.cat/es/a-qui-puedo-votar/

5 DIES DE VOTACIONS REMOTES, 1 PRESENCIAL

Així, aquest divendres 15 de setembre es posa en marxa el procés de votació telemàtica , que s'allargarà durant 5 dies, fins al dimarts 19.

Al portal web de la institució s'habilitarà una plataforma perquè totes les persones que tinguin dret a passar per les urnes ho puguin fer de forma telemàtica si no es volen o no es poden desplaçar fins a la seu de la Cambra, a l'avinguda Diagonal de Barcelona.

De la mateixa manera, s'ha habilitat un telèfon d'incidències, el 933613810, per si algú necessités ajuda en algun pas del procés.

L'últim dia per exercir el dret al vot serà dimecres 20 de setembre, a qualsevol dels 11 col·legis electorals habilitats.

Barcelona: Avinguda Diagonal, 452.

L'Hospitalet de Llobregat: Can Trias, 20 (Gornal Activa).

Badalona: Edifici BCIN (Polígon Les Guixeres).

Berga: Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà (Carrer Rafael Casanova, 6).

Granollers: Can Muntanyola (Camí del Mig, 22).

Igualada: Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a Anoia (Carrer Born, 5).

Mataró: Avinguda Ernest Lluch, 32 - Edifici TCM2 baixos.

Sant Feliu de Llobregat: Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Baix Llobregat (Carrer de Laureà Miró, 350).

Vic: Edifici El Sucre.

Vilafranca del Penedès: Plaça Estació, 2, baixos.

Vilanova i la Geltrú: Carrer Sant Pere, 38.