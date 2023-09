Des de l'inici del 2023, els autònoms ja no tenen la capacitat d'escollir la base de cotització, ja que aquesta es vincula directament als seus ingressos reals. EP

Més de tres milions de treballadors autònoms a Espanya estan pendents de la imminent actualització de les quotes de la Seguretat Social que hauran d'afrontar a partir del gener del 2024. Aquesta revisió s'origina arran de la reforma del sistema de cotitzacions acordada entre el Govern i les associacions que representen aquest sector fa més de dos anys. Des de l'inici del 2023, els autònoms ja no tenen l'opció d'escollir la base de cotització, ja que aquesta es vincula als seus ingressos reals.

El nou mètode de cotització estableix quinze trams d'ingressos, cadascun amb una base de cotització i una quota mensual específica. Per facilitar la transició, el Govern va establir taules de cotització per al 2023, 2024 i 2025, abans de migrar completament a un model basat en ingressos nets els anys següents.

QUOTES SEGONS INGRESSOS REALS

Ara, els autònoms han de comunicar a la Seguretat Social la seva previsió d'ingressos anuals , cosa que en determinarà el tram de cotització. Al final de l'any fiscal i després de rebre les dades de la declaració d'impostos, s'han d'ajustar les quotes: si els ingressos reals superen l'estimació, han de pagar la diferència; si els ingressos són inferiors, la Seguretat Social reemborsarà la diferència.

En el primer any d'implementació, les quotes van començar a 230 euros mensuals per a autònoms amb ingressos mensuals inferiors a 670 euros i van arribar als 500 euros per a aquells amb ingressos superiors a 6.000 euros. Tot i això, les tarifes previstes per al 2024 reflecteixen ajustaments, reduint les quotes en els trams més baixos d'ingressos i augmentant-les en els trams més alts. Les reduccions arriben fins a un 3,8% als trams inferiors, mentre que els increments poden arribar als 30 euros mensuals als trams superiors.

MÉS EQUITAT

Aquest nou enfocament cerca crear un sistema de cotització més equitatiu que reflecteixi de manera més precisa la capacitat de pagament de cada autònom. Els canvis impliquen que els treballadors autònoms amb ingressos més baixos experimentaran una disminució en les quotes mensuals, mentre que aquells amb ingressos més alts s'hauran de preparar per a augments significatius en les contribucions.