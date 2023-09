La consellera economia hacienda generalitat Natalia Mas / @EP

No obstant, des de la promulgació de la llei, només s'han calculat les balances del període comprés entre els anys 2010 al 2016. Al 2019, es van publicar basades parcialment en estimacions, com ha passat amb les del 2020 i 2021, presentades aquest dilluns per la consellera Natàlia Mas.

Segons els darrers càlculs elaborats per la Conselleria d’Economia i Hisenda a final del 2021 el dèficit era de 21.982 milions d’euros, que equival al 9,6% del PIB català, un dels registres més alts des del 1986. L’any 2020 el dèficit fiscal va ser de 20.772 milions d’euros, que va equivaler al 9,8%.

Aquest augment del dèficit fiscal es deu al fet que el país va aportar el 19,2% dels ingressos totals de l’estat espanyol, però, en canvi, només va rebre el 13,6% de la despesa estatal.Les anteriors balances fiscals que es van presentar corresponien a l’any 2019: aleshores el dèficit es va situar en 20.196 milions d'euros, un import equivalent al 8,5% del PIB català.

Sense dades del Govern de l'Estat la Generalitat ha tornat a aproximar al càlcul de la balança fiscal tenint en compte algunes estimacions en àmbits sobre els quals no han donat aquesta informació. Aquest càlcul s’ha efectuat amb la col·laboració d’experts de prestigi en matèria fiscal.

Al maig Natàlia Mas va reclamar per carta a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que li trametés les dades per calcular les balances fiscals dels últims anys abans del 31 de juliol.