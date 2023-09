El president de la Confederació Espanyola dOrganitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, en una imatge darxiu.

El president de la CEOE, Antonio Garamendi , ha expressat aquest dilluns el seu rebuig a l'amnistia als condemnats pel 'procés' a Catalunya i ha defensat acords entre els dos grans partits perquè seria "bo" per al país. Dit això,

Així s'ha pronunciat Garamendi després de veure's amb el líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo , dins de la seva ronda de contactes amb partits i agents socials abans de la investidura prevista per als dies 26 i 27 de setembre. A aquesta trobada hi ha assistit també el president de Cepime, Gerardo Cuerva .

En declaracions als mitjans de comunicació a la sortida de 'Gènova', Garamendi ha emmarcat aquesta reunió amb Feijóo --que, segons ha dit, ha anat "molt bé"-- en el marc "institucional", després que el Rei l'hagi designat com a candidat a la investidura.

"Ens ha explicat quines són les propostes que està fent i que presentarà al Congrés. La normalitat institucional que han de tenir aquestes coses i que nosaltres per cert, sempre demanem", ha postil·lat.

En ser preguntat com valora les declaracions de la vicepresidenta Yolanda Díaz assegurant que el "conflicte català" pot ser objecte d'un acord "polític i social" i que també hi haurien d'estar els empresaris i els sindicats, Garamendi ha subratllat que els empresaris "sempre" han dit "el mateix" i estan "al mateix espai i la mateixa situació".

"Ho deixaré molt clar: la CEOE, la Cepime, els autònoms, els empresaris espanyols estem amb la unitat del país, amb la unitat d'Espanya, amb la Constitució del 1978 que durant 45 anys ens ha donat estabilitat, i traslladem i transitem la moderació", ha subratllat.

"VOLEM MODERACIÓ, MODERACIÓ, MODERACIÓ"



En aquest sentit, Garamendi ha defensat la monarquia parlamentària, la separació de poders i lEstat de Dret. "No entrarem en la política partidista i les declaracions d'una banda i l'altra. Simplement el que volem és moderació, moderació, moderació i feina, que s'està fent tants anys", ha manifestat.

A més, ha assenyalat que els partits que treballen aquesta moderació són el 95% dels vots d'Espanya i ha afegit que la CEOE "no entra a qui governa" sinó que cal "respectar les institucions, les formes i els temps" . "Sempre estarem a dialogar ia treballar, però sempre dins de l'ordre constitucional", ha emfatitzat, per subratllar que és el que han dit "sempre".

Al tornar a ser preguntat si s'asseurien en una taula per parlar com planteja la vicepresidenta, Garamendi ha respost que no es tracta que se senten o no. "S'està parlant d'amnistia. Estem d'acord? No", per insistir que l'amnistia no és a la Carta Magna del 1978.

"Ho dic amb tota claredat. Nosaltres estem amb la Constitució del 1978 i un acord que va ser fonamental que van fer els polítics del nostre país. I el que ens agradaria és que els dos grans partits se senten i arribin a acords, que és el que fem els altres”, ha manifestat, per recalcar que això “seria molt bo per a Espanya”.